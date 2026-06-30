"Сдашься первым": в ЕС жестко осадили премьера Латвии после слов о России

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс планирует построить завод по производству украинских БПЛА на границе с Россией и Белоруссией.

Кипрский журналист Алекс Христофору предупредил, что этот план грозит войной ЕС с Москвой.

По словам журналиста, ряд стран Евросоюза выступает за эскалацию конфликта с Россией, поддерживая идею совместного с Украиной производства оружия.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. План премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса по постройке завода по производству украинских БПЛА на границе с Россией и Белоруссией грозит войной ЕС с Москвой, с таким предупреждением в эфире своего План премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса по постройке завода по производству украинских БПЛА на границе с Россией и Белоруссией грозит войной ЕС с Москвой, с таким предупреждением в эфире своего YouTube-канала выступил кипрский журналист Алекс Христофору.

"Премьер-министр Латвии заявил, что его страна вместе с Украиной собирается построить крупный завод по производству беспилотников недалеко от границы с Белоруссией и Россией. Это очень опасная идея, которая приближает нас всех к войне с Москвой, в которой ты же сдашься первым", — сказал он.

По словам эксперта, все больше стран ЕС выступают за эскалацию конфликта с Россией, поддерживая идею совместного с Украиной производства оружия.

"Мы собираемся построить объекты в Дании, Латвии или Греции, но это будет украинский объект, потому что это требование, которое (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.) изложила в фонде, который она создала для производства оружия", — пояснил журналист.

Вчера премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил о планах строительства совместного с Украиной завода по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией.

С конца марта дроны ВСУ не раз залетали на территорию Прибалтийских стран. При этом Латвия, Литва и Эстония утверждали, что не разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для атак на Россию. Москва сделала Риге, Вильнюсу и Таллину специальное предупреждение.