Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс планирует построить завод по производству украинских БПЛА на границе с Россией и Белоруссией.
- Кипрский журналист Алекс Христофору предупредил, что этот план грозит войной ЕС с Москвой.
- По словам журналиста, ряд стран Евросоюза выступает за эскалацию конфликта с Россией, поддерживая идею совместного с Украиной производства оружия.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. План премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса по постройке завода по производству украинских БПЛА на границе с Россией и Белоруссией грозит войной ЕС с Москвой, с таким предупреждением в эфире своего YouTube-канала выступил кипрский журналист Алекс Христофору.
По словам эксперта, все больше стран ЕС выступают за эскалацию конфликта с Россией, поддерживая идею совместного с Украиной производства оружия.
"Мы собираемся построить объекты в Дании, Латвии или Греции, но это будет украинский объект, потому что это требование, которое (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.) изложила в фонде, который она создала для производства оружия", — пояснил журналист.
Вчера премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил о планах строительства совместного с Украиной завода по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией.
С конца марта дроны ВСУ не раз залетали на территорию Прибалтийских стран. При этом Латвия, Литва и Эстония утверждали, что не разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для атак на Россию. Москва сделала Риге, Вильнюсу и Таллину специальное предупреждение.
В середине мая Служба внешней разведки заявила, что командование ВСУ готовит новую серию террористических ударов по тыловым регионам России, причем планирует запускать дроны с территории стран Балтии, чтобы сократить время подлета.