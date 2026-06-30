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"Сдашься первым": в ЕС жестко осадили премьера Латвии после слов о России - РИА Новости, 30.06.2026
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05:12 30.06.2026 (обновлено: 15:31 30.06.2026)
"Сдашься первым": в ЕС жестко осадили премьера Латвии после слов о России

Христофору: план Кулбергса по сборке БПЛА в Латвии грозит войной с Россией

© REUTERS / Ints KalninsПремьер-министр Латвии Андрис Кулбергс
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Ints Kalnins
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс планирует построить завод по производству украинских БПЛА на границе с Россией и Белоруссией.
  • Кипрский журналист Алекс Христофору предупредил, что этот план грозит войной ЕС с Москвой.
  • По словам журналиста, ряд стран Евросоюза выступает за эскалацию конфликта с Россией, поддерживая идею совместного с Украиной производства оружия.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. План премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса по постройке завода по производству украинских БПЛА на границе с Россией и Белоруссией грозит войной ЕС с Москвой, с таким предупреждением в эфире своего YouTube-канала выступил кипрский журналист Алекс Христофору.
"Премьер-министр Латвии заявил, что его страна вместе с Украиной собирается построить крупный завод по производству беспилотников недалеко от границы с Белоруссией и Россией. Это очень опасная идея, которая приближает нас всех к войне с Москвой, в которой ты же сдашься первым", — сказал он.
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По словам эксперта, все больше стран ЕС выступают за эскалацию конфликта с Россией, поддерживая идею совместного с Украиной производства оружия.
"Мы собираемся построить объекты в Дании, Латвии или Греции, но это будет украинский объект, потому что это требование, которое (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.) изложила в фонде, который она создала для производства оружия", — пояснил журналист.
Вчера премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил о планах строительства совместного с Украиной завода по производству беспилотников на границе с Россией и Белоруссией.
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