Поиски 300 пропавших курских жителей будут продолжены, заявила Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила о продолжении поисков 300 жителей Курской области, пропавших без вести на Украине.
- Ранее семь человек были возвращены из плена.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Поиски еще 300 жителей Курской области, пропавших без вести на Украине, будут продолжены, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Федеральный омбудсмен отметила, что провела встречу с главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в России и Республике Беларусь Ранией Машлаб.
«
"Вернули из плена семь мирных жителей Курской области. Продолжим поиски 300 пропавших без вести", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс" по итогам встречи.
Лантратова в субботу сообщила, что пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что всем вернувшимся предоставлены места в пункте временного размещения.