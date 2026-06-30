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Поиски 300 пропавших курских жителей будут продолжены, заявила Лантратова - РИА Новости, 30.06.2026
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14:14 30.06.2026 (обновлено: 14:23 30.06.2026)
Поиски 300 пропавших курских жителей будут продолжены, заявила Лантратова

Лантратова: поиски 300 пропавших на Украине курских жителей будут продолжены

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила о продолжении поисков 300 жителей Курской области, пропавших без вести на Украине.
  • Ранее семь человек были возвращены из плена.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Поиски еще 300 жителей Курской области, пропавших без вести на Украине, будут продолжены, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Федеральный омбудсмен отметила, что провела встречу с главой региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в России и Республике Беларусь Ранией Машлаб.
«
"Вернули из плена семь мирных жителей Курской области. Продолжим поиски 300 пропавших без вести", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс" по итогам встречи.
Лантратова в субботу сообщила, что пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что всем вернувшимся предоставлены места в пункте временного размещения.
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