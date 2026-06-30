Поиски 300 пропавших курских жителей будут продолжены, заявила Лантратова

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Поиски еще 300 жителей Курской области, пропавших без вести на Украине, будут продолжены, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Лантратова в субботу сообщила, что пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что всем вернувшимся предоставлены места в пункте временного размещения.