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Лантратова помогла предотвратить строительство теплотрассы рядом с домом - РИА Новости, 30.06.2026
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10:13 30.06.2026
Лантратова помогла предотвратить строительство теплотрассы рядом с домом

Лантратова предотвратила строительство теплотрассы около дома в Новосибирске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла предотвратить строительство теплотрассы рядом с жилым домом в Новосибирске.
  • Застройщик нового жилого комплекса начал прокладывать теплотрассу без необходимых согласований и без согласия жителей, но после вмешательства омбудсмена выяснилось, что застройщик действовал без разрешения.
  • Строительство теплотрассы возле дома прекращено, новый ЖК подключается по другому проектному решению.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла предотвратить строительство рядом с жилым домом в Новосибирске теплотрассы, которая могла создать угрозу безопасности жителей.
Федеральный омбудсмен рассказала, что в ее аппарат поступило обращение от жителей дома 14/2 по улице Королева в Новосибирске. Как отмечается в сообщении, застройщик нового жилого комплекса начал прокладывать теплотрассу рядом с домом без необходимых согласований и без согласия жителей. Люди опасались, что это повредит дому и создаст угрозу их безопасности, подчеркнула Лантратова.
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"Сразу же подключила к работе нашего регионального омбудсмена по Новосибирской области, направила запросы в мэрию. Выяснилось, что застройщик действовал без разрешения, а собрание собственников давно отказало ему в этом. Подрядчик получил административный протокол за нарушения", - написала уполномоченный по правам человека в РФ в своем канале на платформе "Макс".
Она отметила, что по итогам совещания в мэрии Новосибирска застройщику рекомендовали искать альтернативный путь для теплотрассы, который в результате был найден.
"Строительство теплотрассы возле дома прекращено, новый ЖК подключается по другому проектному решению", - добавила омбудсмен.
В сообщении Лантратова также поблагодарила мэрию Новосибирска и регионального уполномоченного по правам человека за оперативную и эффективную работу.
"Вместе мы смогли отстоять право граждан на комфортное и безопасное проживание", - заключила она.
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