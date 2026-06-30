Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова . Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова

Лантратова помогла предотвратить строительство теплотрассы рядом с домом

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла предотвратить строительство теплотрассы рядом с жилым домом в Новосибирске.

Застройщик нового жилого комплекса начал прокладывать теплотрассу без необходимых согласований и без согласия жителей, но после вмешательства омбудсмена выяснилось, что застройщик действовал без разрешения.

Строительство теплотрассы возле дома прекращено, новый ЖК подключается по другому проектному решению.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла предотвратить строительство рядом с жилым домом в Новосибирске теплотрассы, которая могла создать угрозу безопасности жителей.

Федеральный омбудсмен рассказала, что в ее аппарат поступило обращение от жителей дома 14/2 по улице Королева Новосибирске . Как отмечается в сообщении, застройщик нового жилого комплекса начал прокладывать теплотрассу рядом с домом без необходимых согласований и без согласия жителей. Люди опасались, что это повредит дому и создаст угрозу их безопасности, подчеркнула Лантратова.

"Сразу же подключила к работе нашего регионального омбудсмена по Новосибирской области, направила запросы в мэрию. Выяснилось, что застройщик действовал без разрешения, а собрание собственников давно отказало ему в этом. Подрядчик получил административный протокол за нарушения", - написала уполномоченный по правам человека в РФ в своем канале на платформе " Макс ".

Она отметила, что по итогам совещания в мэрии Новосибирска застройщику рекомендовали искать альтернативный путь для теплотрассы, который в результате был найден.

"Строительство теплотрассы возле дома прекращено, новый ЖК подключается по другому проектному решению", - добавила омбудсмен.

В сообщении Лантратова также поблагодарила мэрию Новосибирска и регионального уполномоченного по правам человека за оперативную и эффективную работу.