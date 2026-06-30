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Квартиры блогера Лебедева в Киеве продадут с молотка - РИА Новости, 30.06.2026
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00:23 30.06.2026
Квартиры блогера Лебедева в Киеве продадут с молотка

Квартиры блогера Лебедева в Киеве продадут с молотка более чем за $550 тысяч

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАртемий Лебедев
Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Артемий Лебедев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставляет на аукцион две квартиры Артемия Лебедева в Киеве.
  • Аукционные продажи запланированы на 30 июня, квартиры расположены в Шевченковском и Голосеевском районах Киева.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продает с аукциона две киевские квартиры российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева.
О старте аукционных продаж, запланированных на 30 июня, сообщалось в официальном Telegram-канале фонда. Уточнялось, что на продажу выставят две квартиры блогера, расположенные в Шевченковском и Голосеевском районах Киева. Площадь недвижимых объектов составляет 138,5 и 193,2 квадратных метров. Стартовая цена одной из квартир составляет около 236 тысяч долларов, вторую продают от 315 тысяч долларов.
В январе 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение совета национальной безопасности Украины о введении персональных санкций против дизайнера Артемия Лебедева. Санкции включают "блокирование активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом (остановка финансовых операций)".
В марте 2023 года служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение дизайнеру из-за его репортажа о Запорожской АЭС. Въезд на Украину Лебедеву СБУ еще в 2017 году "в связи с деятельностью, направленной на нанесение вреда национальным интересам Украины в сфере информационной безопасности".
В июле 2023 года Инна Богатых, занимавшая тогда пост директора департамента санкционной политики, сообщала, что высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск украинского минюста о взыскании в доход государства двух квартир дизайнера в центре Киева.
Лебедев, отреагировав на конфискацию недвижимости в своем Telegram-канале, поделился фотографиями одной из квартир и написал, что сожалеет о потере киевской недвижимости.
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