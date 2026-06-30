В Кузбассе возбудили второе дело после смертельного ДТП с автобусом

КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Второе уголовное дело возбудили в Кузбассе после ДТП с автобусом и грузовиком, где один человек погиб и десять пострадали, сообщили РИА новости в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.

Ранее ГУМЧС сообщило, что рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Мариинском округе Кузбасса, один человек погиб, еще десять пострадали. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что при въезде на перекресток водитель автобуса не предоставил право преимущества движения грузовику. В полиции возбудили уголовное дело о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.