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В Кузбассе возбудили второе дело после смертельного ДТП с автобусом - РИА Новости, 30.06.2026
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15:07 30.06.2026 (обновлено: 15:11 30.06.2026)
В Кузбассе возбудили второе дело после смертельного ДТП с автобусом

СК: в Кузбассе возбудили второе дело после смертельного ДТП с автобусом

© Фото : Прокуратура Кемеровской области - КузбассаДТП в Мариинском округе Кузбасса
ДТП в Мариинском округе Кузбасса - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса
ДТП в Мариинском округе Кузбасса
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кузбассе произошло ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком, в результате которого один человек погиб и десять пострадали.
  • Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
  • Следственный комитет возбудил второе уголовное дело по статье 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Второе уголовное дело возбудили в Кузбассе после ДТП с автобусом и грузовиком, где один человек погиб и десять пострадали, сообщили РИА новости в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.
Ранее ГУМЧС сообщило, что рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Мариинском округе Кузбасса, один человек погиб, еще десять пострадали. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что при въезде на перекресток водитель автобуса не предоставил право преимущества движения грузовику. В полиции возбудили уголовное дело о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
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"Следственным отделом по городу Мариинск СУ СК… по Кемеровской области… по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса… выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем", – сообщили в следственном управлении.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКемеровская область
 
 
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