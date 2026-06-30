В Кузбассе возбудили второе дело после смертельного ДТП с автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кузбассе произошло ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком, в результате которого один человек погиб и десять пострадали.
- Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
- Следственный комитет возбудил второе уголовное дело по статье 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Второе уголовное дело возбудили в Кузбассе после ДТП с автобусом и грузовиком, где один человек погиб и десять пострадали, сообщили РИА новости в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.
Ранее ГУМЧС сообщило, что рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Мариинском округе Кузбасса, один человек погиб, еще десять пострадали. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что при въезде на перекресток водитель автобуса не предоставил право преимущества движения грузовику. В полиции возбудили уголовное дело о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
«
"Следственным отделом по городу Мариинск СУ СК… по Кемеровской области… по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса… выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем", – сообщили в следственном управлении.