В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На трассе в Мариинском округе Кузбасса рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, 1 человек погиб, еще 10 пострадали.
- Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести, пятеро — в состоянии легкой степени тяжести.
КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе в Кузбассе находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Ранее ГУМЧС сообщило, что рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Мариинском округе Кузбасса, 1 человек погиб, еще 10 пострадали. В пресс-службе полицейского главка уточнили, что по предварительным данным, причиной аварии стало то, что при въезде на перекресток водитель автобуса не предоставил право преимущества движения грузовику. Возбуждено уголовное дело о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
"Два тяжелых (пациента – ред.), трое – (в состоянии – ред.) средней степени тяжести, 5 – легкой степени тяжести", – сообщили агентству в региональном центре медицины катастроф.