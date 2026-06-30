В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе в Кузбассе находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.

Ранее ГУМЧС сообщило, что рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Мариинском округе Кузбасса, 1 человек погиб, еще 10 пострадали. В пресс-службе полицейского главка уточнили, что по предварительным данным, причиной аварии стало то, что при въезде на перекресток водитель автобуса не предоставил право преимущества движения грузовику. Возбуждено уголовное дело о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.