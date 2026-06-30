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В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 30.06.2026
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14:31 30.06.2026
В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Двое пострадавших в ДТП в Кузбассе находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На трассе в Мариинском округе Кузбасса рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, 1 человек погиб, еще 10 пострадали.
  • Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести, пятеро — в состоянии легкой степени тяжести.
КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на трассе в Кузбассе находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Ранее ГУМЧС сообщило, что рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Мариинском округе Кузбасса, 1 человек погиб, еще 10 пострадали. В пресс-службе полицейского главка уточнили, что по предварительным данным, причиной аварии стало то, что при въезде на перекресток водитель автобуса не предоставил право преимущества движения грузовику. Возбуждено уголовное дело о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
"Два тяжелых (пациента – ред.), трое – (в состоянии – ред.) средней степени тяжести, 5 – легкой степени тяжести", – сообщили агентству в региональном центре медицины катастроф.
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