Житель Кузбасса два года жил с костью в бронхе, врачи спасли ему легкое

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кузбассе врачи спасли пациенту легкое, пораженное из-за случайно вдохнутой кости.
- Инородное тело было удалено эндоскопическим методом в Новокузнецкой городской клинической больнице №29 имени А. А. Луцика.
- Операция прошла успешно благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды врачей.
КЕМЕРОВО, 30 июн - РИА Новости. Врачи в Кузбассе спасли пациенту легкое, часть которого перестала работать из-за того, что тот два года жил с костью, которую случайно вдохнул во время еды, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"Семидесятидвухлетний мужчина почти два года жил с костью в бронхе. Его мучили сильный кашель, частые бронхиты и одышка. Компьютерная томография показала, что небольшой фрагмент кости (пациент случайно вдохнул его во время еды) буквально врос в стенку бронха. Из-за этого часть легкого перестала полноценно работать", - сообщили в региональном минздраве.
Собеседница агентства уточнила, что помогли пенсионеру врачи Новокузнецкой городской клинической больницы №29 имени А.А. Луцика.
"Операция длилась около часа и проходила под общим наркозом. Врачи удалили инородное тело с помощью эндоскопического оборудования, сохранив пациенту легкое. Сразу после операции мужчина вдохнул полной грудью", - сообщили в министерстве.
Собеседница агентства уточнила, что вмешательство прошло успешно благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды: торакального хирурга Михаила Ковалева, эндоскописта Алексея Короткевича и анестезиолога Владимира Зеленского.
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