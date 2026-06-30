Житель Кузбасса два года жил с костью в бронхе, врачи спасли ему легкое

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кузбассе врачи спасли пациенту легкое, пораженное из-за случайно вдохнутой кости.

Инородное тело было удалено эндоскопическим методом в Новокузнецкой городской клинической больнице №29 имени А. А. Луцика.

Операция прошла успешно благодаря слаженной работе мультидисциплинарной команды врачей.

КЕМЕРОВО, 30 июн - РИА Новости. Врачи в Кузбассе спасли пациенту легкое, часть которого перестала работать из-за того, что тот два года жил с костью, которую случайно вдохнул во время еды, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

"Семидесятидвухлетний мужчина почти два года жил с костью в бронхе. Его мучили сильный кашель, частые бронхиты и одышка. Компьютерная томография показала, что небольшой фрагмент кости (пациент случайно вдохнул его во время еды) буквально врос в стенку бронха. Из-за этого часть легкого перестала полноценно работать", - сообщили в региональном минздраве.

Собеседница агентства уточнила, что помогли пенсионеру врачи Новокузнецкой городской клинической больницы №29 имени А.А. Луцика.

"Операция длилась около часа и проходила под общим наркозом. Врачи удалили инородное тело с помощью эндоскопического оборудования, сохранив пациенту легкое. Сразу после операции мужчина вдохнул полной грудью", - сообщили в министерстве.