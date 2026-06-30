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Житель Курска получил травмы после атаки БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 30.06.2026
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Житель Курска получил травмы после атаки БПЛА в Брянской области

Хинштейн: житель Курска получил травмы после атаки БПЛА на авто под Брянском

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Курска получил травмы в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в Брянской области.
  • Мужчина обратился за медицинской помощью в Курскую областную больницу, у него незначительные травмы, врачи будут наблюдать его амбулаторно.
КУРСК, 30 июн - РИА Новости. Курянин получил травмы в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в Брянской области, он обратился за медпомощью в Курскую областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«

"Растет число жертв украинских преступлений. Сегодня в областную больницу обратился житель Курска. Его машину 27 июня атаковал вражеский дрон, когда он ехал в Брянскую область. Сразу обращаться за медпомощью не стал", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".

По словам губернатора, у 37-летнего мужчины незначительные травмы.
"Врачи будут наблюдать его амбулаторно. Желаю скорейшего выздоровления!" - добавил он.
Москва - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьКурскАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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