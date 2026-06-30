Житель Курска получил травмы после атаки БПЛА в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Курска получил травмы в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в Брянской области.
- Мужчина обратился за медицинской помощью в Курскую областную больницу, у него незначительные травмы, врачи будут наблюдать его амбулаторно.
КУРСК, 30 июн - РИА Новости. Курянин получил травмы в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в Брянской области, он обратился за медпомощью в Курскую областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
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"Растет число жертв украинских преступлений. Сегодня в областную больницу обратился житель Курска. Его машину 27 июня атаковал вражеский дрон, когда он ехал в Брянскую область. Сразу обращаться за медпомощью не стал", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
По словам губернатора, у 37-летнего мужчины незначительные травмы.
"Врачи будут наблюдать его амбулаторно. Желаю скорейшего выздоровления!" - добавил он.