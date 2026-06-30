Житель Курска получил травмы после атаки БПЛА в Брянской области

«

"Растет число жертв украинских преступлений. Сегодня в областную больницу обратился житель Курска. Его машину 27 июня атаковал вражеский дрон, когда он ехал в Брянскую область. Сразу обращаться за медпомощью не стал", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".