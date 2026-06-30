МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Курс доллара к иене во вторник достиг максимального уровня с 1986 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.18 мск курс доллара к иене рос до 162,19 иены с уровня прошлого закрытия в 161,94 иены за доллар, показатель во вторник достигал отметки в 162,39 иены за доллар, что стало максимумом с декабря 1986 года.