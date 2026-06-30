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Курс доллара к иене во вторник достиг максимального уровня с 1986 года - РИА Новости, 30.06.2026
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07:25 30.06.2026
Курс доллара к иене во вторник достиг максимального уровня с 1986 года

Курс доллара к иене во вторник достиг максимального уровня с декабря 1986 года

CC0 / Maccabee / Йены
Йены - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
CC0 / Maccabee /
Йены . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Курс доллара к иене во вторник достиг максимального уровня с декабря 1986 года.
  • По состоянию на 7.18 мск курс доллара к иене рос до 162,19 иены с уровня прошлого закрытия в 161,94 иены за доллар, достигнув отметки в 162,39 иены за доллар.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Курс доллара к иене во вторник достиг максимального уровня с 1986 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.18 мск курс доллара к иене рос до 162,19 иены с уровня прошлого закрытия в 161,94 иены за доллар, показатель во вторник достигал отметки в 162,39 иены за доллар, что стало максимумом с декабря 1986 года.
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