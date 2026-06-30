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В Кургане два человека погибли при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 30.06.2026
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08:42 30.06.2026
В Кургане два человека погибли при пожаре в жилом доме

МЧС: в Кургане при пожаре в жилом доме погибли два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кургане произошел пожар в одноэтажном многоквартирном доме на улице Миронова в поселке Увал.
  • Два человека погибли, их личности устанавливаются; двадцать человек, включая двоих детей, эвакуировались.
  • Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в жилом одноэтажном доме в Кургане, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным ведомства, сведения о возгорании кровли жилого одноэтажного и многоквартирного дома на улице Миронова в поселке Увал, микрорайоне Кургана, поступило около полуночи. Спасателям удалось пресечь распространение огня на соседние жилые дома и гаражи с горюче-смазочными материалами. Сейчас открытое горение уже ликвидировано.
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"Двадцать человек, из них двое детей, эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В настоящее время они находятся в пункте временного размещения и у родственников. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчины и женщины, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении главка в канале на платформе "Макс".
По предварительной информации пресс-службы, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.
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ПроисшествияКурганРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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