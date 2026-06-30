На Кубани потушили пожар в игровой зоне возле океанариума

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Архипо-Осиповке на Кубани потушили пожар в тире и игровой зоне возле океанариума.
- Огонь не затронул сам океанариум.
КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Пожар в тире и игровой зоне возле океанариума в Архипо-Осиповке на Кубани потушили, сообщает ГУМЧС Краснодарского края.
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"Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.
Утром во вторник в соцсетях появилась информация о возгорании на территории океанариума в Архипо-Осиповке. В МЧС журналистам заявили, что пожар не затронул сам океанариум, горели прилегающая к нему территория, тир и игровая зона.
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