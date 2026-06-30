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На Кубани потушили пожар в игровой зоне возле океанариума - РИА Новости, 30.06.2026
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12:54 30.06.2026
На Кубани потушили пожар в игровой зоне возле океанариума

На Кубани в Архипо-Осиповке потушили пожар в игровой зоне возле океанариума

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Архипо-Осиповке на Кубани потушили пожар в тире и игровой зоне возле океанариума.
  • Огонь не затронул сам океанариум.
КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Пожар в тире и игровой зоне возле океанариума в Архипо-Осиповке на Кубани потушили, сообщает ГУМЧС Краснодарского края.
«
"Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.
Утром во вторник в соцсетях появилась информация о возгорании на территории океанариума в Архипо-Осиповке. В МЧС журналистам заявили, что пожар не затронул сам океанариум, горели прилегающая к нему территория, тир и игровая зона.
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28 июня, 21:34
 
ПроисшествияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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