На Кубани локализовали пожар в игровой зоне около океанариума

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в тире и игровой зоне возле океанариума в Архипо-Осиповке локализовали.
- Его площадь составила 370 квадратных метров, сам океанариум не пострадал.
КРАСНОДАР, 29 июн – РИА Новости. Пожар в тире и игровой зоне возле океанариума в Архипо-Осиповке на Кубани локализовали на площади 370 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС Краснодарского края.
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"Пожар локализовали, площадь 370 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
Утром во вторник в соцсетях появилась информация о возгорании на территории океанариума в Архипо-Осиповке. В МЧС журналистам уточнили, что пожар не затронул сам океанариум, горели прилегающая к нему территория, тир и игровая зона.