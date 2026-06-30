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На Кубани локализовали пожар в игровой зоне около океанариума - РИА Новости, 30.06.2026
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10:38 30.06.2026
На Кубани локализовали пожар в игровой зоне около океанариума

На Кубани в Архипо-Осиповке локализовали пожар в игровой зоне возле океанариума

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в тире и игровой зоне возле океанариума в Архипо-Осиповке локализовали.
  • Его площадь составила 370 квадратных метров, сам океанариум не пострадал.
КРАСНОДАР, 29 июн – РИА Новости. Пожар в тире и игровой зоне возле океанариума в Архипо-Осиповке на Кубани локализовали на площади 370 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС Краснодарского края.
«
"Пожар локализовали, площадь 370 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
Утром во вторник в соцсетях появилась информация о возгорании на территории океанариума в Архипо-Осиповке. В МЧС журналистам уточнили, что пожар не затронул сам океанариум, горели прилегающая к нему территория, тир и игровая зона.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
В Славянске-на-Кубани площадь пожара на НПЗ уменьшилась в четыре раза
29 июня, 23:43
 
ПроисшествияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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