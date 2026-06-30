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Жительница Крыма получила 16 лет за сотрудничество с разведкой Украины - РИА Новости, 30.06.2026
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11:52 30.06.2026 (обновлено: 12:03 30.06.2026)
Жительница Крыма получила 16 лет за сотрудничество с разведкой Украины

Жительница Крыма получила 16 лет за передачу сведений о кораблях ВМФ

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / ФСБ России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Севастополя приговорена к 16 годам колонии за сотрудничество с военной разведкой Украины.
  • Женщина передавала сведения о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники Вооруженных сил.
  • Переданная информация была использована ВСУ для планирования ракетных атак.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Жительница Севастополя приговорена к 16 годам колонии за сотрудничество с военной разведкой Украины и передачу сведений о кораблях Черноморского флота, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
"Суд признал подсудимую виновной в предъявленном обвинении и назначил ей наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок один год и штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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По данным управления, женщина установила конфиденциальные отношения с главным управлением разведки министерства обороны Украины и передавала сведения разведывательного характера о местах дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ.
"В частности, она направила представителям ГУР МОУ фотографии мест дислокации кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте, которые в дальнейшем были использованы ВСУ для планирования ракетных атак", - подчеркнули в ведомстве.
В управлении уточнили, что женщина проходила по статье 275 УК РФ (госизмена).
"Работая шеф-поваром в одном из заведений общественного питания Севастополя, женщина вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО", - добавили в управлении.
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