Жительница Крыма получила 16 лет за сотрудничество с разведкой Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Жительница Севастополя приговорена к 16 годам колонии за сотрудничество с военной разведкой Украины и передачу сведений о кораблях Черноморского флота, сообщает крымское управление ФСБ РФ.

"Суд признал подсудимую виновной в предъявленном обвинении и назначил ей наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок один год и штрафом в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.