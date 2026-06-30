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В Крыму машина сорвалась с обрыва, пострадала женщина - РИА Новости, 30.06.2026
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10:50 30.06.2026 (обновлено: 10:54 30.06.2026)
В Крыму машина сорвалась с обрыва, пострадала женщина

В Крыму с горы Клементьева сорвалась машина, пострадала женщина

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КрымСпасатели на месте происшествия
Спасатели на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым
Спасатели на месте происшествия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Машина сорвалась с обрыва горы Клементьева в Крыму.
  • Водитель получила травмы, спасатели эвакуировали ее.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Машина сорвалась с обрыва горы Клементьева в Крыму, водитель получила травмы и эвакуирована, сообщает МЧС Крыма.
«
"С горной вершины Клементьева съехал в обрыв легковой автомобиль Mercedes-Benz", - говорится в сообщении.
Прибыв на место, спасатели спустились по склону горы около 350 метров к месту падения машины.
"Пострадавшую обнаружили возле автомобиля и оказали ей первую помощь, наложив шину на поврежденную ногу и закрепив воротник Шанца. Далее женщину на носилках эвакуировали по сложному рельефу к карете скорой помощи", - рассказали в МЧС.
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ПроисшествияРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Mercedes
 
 
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