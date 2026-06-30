В Крыму машина сорвалась с обрыва, пострадала женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Машина сорвалась с обрыва горы Клементьева в Крыму.
- Водитель получила травмы, спасатели эвакуировали ее.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Машина сорвалась с обрыва горы Клементьева в Крыму, водитель получила травмы и эвакуирована, сообщает МЧС Крыма.
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"С горной вершины Клементьева съехал в обрыв легковой автомобиль Mercedes-Benz", - говорится в сообщении.
Прибыв на место, спасатели спустились по склону горы около 350 метров к месту падения машины.
"Пострадавшую обнаружили возле автомобиля и оказали ей первую помощь, наложив шину на поврежденную ногу и закрепив воротник Шанца. Далее женщину на носилках эвакуировали по сложному рельефу к карете скорой помощи", - рассказали в МЧС.