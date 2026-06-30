Экономист объяснил, стоит ли брать кредит летом 2026 года

Средние ставки по потребительским кредитам держатся на уровне 33,24% годовых, по ипотеке — 16–22%. При этом к концу года ключевая ставка может опуститься до 11–12%, а вслед за ней будут снижаться и ставки по кредитам. Ожидается, что рыночная ипотека к зиме может опуститься ниже 15%.