Экономист объяснил, стоит ли брать кредит летом 2026 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Банк России снизил ключевую ставку, но банки не торопятся удешевлять кредиты.
- Ставки по потребительским кредитам держатся на уровне 33,24% годовых, по ипотеке — 16–22%, но к концу года ключевая ставка может опуститься до 11–12%, а ставки по кредитам — снизиться.
- Инфляция на середину июня составила 5,6%, что сдерживает удешевление кредитов, и с 1 июля вступают в силу новые лимиты ЦБ, ограничивающие выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку, но банки не торопятся удешевлять кредиты. О том, стоит ли брать займы сейчас или подождать, агентству "Прайм" рассказал генеральный директор Auditorium CG Юрий Окишев.
Средние ставки по потребительским кредитам держатся на уровне 33,24% годовых, по ипотеке — 16–22%. При этом к концу года ключевая ставка может опуститься до 11–12%, а вслед за ней будут снижаться и ставки по кредитам. Ожидается, что рыночная ипотека к зиме может опуститься ниже 15%.
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"Точность прогнозов по изменению политики ЦБ может варьироваться, но проценты по кредитам будут однозначно ползти вниз. Учитывая текущий тренд на снижение ставок, следует особенно взвешенно подходить к заключению договоров с банком", — предупредил Окишев.
Инфляция на середину июня составила 5,6%, что сдерживает удешевление кредитов. С 1 июля вступают в силу новые лимиты ЦБ, которые ограничивают выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Если кредит можно отложить, лучше подождать несколько месяцев — условия станут выгоднее. Взятые ранее "дорогие" кредиты можно рефинансировать при разнице ставок от 2%.