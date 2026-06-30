Рейтинг@Mail.ru
Экономист объяснил, стоит ли брать кредит летом 2026 года - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 30.06.2026
Экономист объяснил, стоит ли брать кредит летом 2026 года

Экономист Окишев посоветовал подождать со взятием кредита до конца года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России снизил ключевую ставку, но банки не торопятся удешевлять кредиты.
  • Ставки по потребительским кредитам держатся на уровне 33,24% годовых, по ипотеке — 16–22%, но к концу года ключевая ставка может опуститься до 11–12%, а ставки по кредитам — снизиться.
  • Инфляция на середину июня составила 5,6%, что сдерживает удешевление кредитов, и с 1 июля вступают в силу новые лимиты ЦБ, ограничивающие выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку, но банки не торопятся удешевлять кредиты. О том, стоит ли брать займы сейчас или подождать, агентству "Прайм" рассказал генеральный директор Auditorium CG Юрий Окишев.
Средние ставки по потребительским кредитам держатся на уровне 33,24% годовых, по ипотеке — 16–22%. При этом к концу года ключевая ставка может опуститься до 11–12%, а вслед за ней будут снижаться и ставки по кредитам. Ожидается, что рыночная ипотека к зиме может опуститься ниже 15%.
«
"Точность прогнозов по изменению политики ЦБ может варьироваться, но проценты по кредитам будут однозначно ползти вниз. Учитывая текущий тренд на снижение ставок, следует особенно взвешенно подходить к заключению договоров с банком", — предупредил Окишев.
Инфляция на середину июня составила 5,6%, что сдерживает удешевление кредитов. С 1 июля вступают в силу новые лимиты ЦБ, которые ограничивают выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Если кредит можно отложить, лучше подождать несколько месяцев — условия станут выгоднее. Взятые ранее "дорогие" кредиты можно рефинансировать при разнице ставок от 2%.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Финансист объяснила, что понадобится с 1 июля для получения кредита
14 июня, 02:17
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)КредитКредиты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала