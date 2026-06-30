В Краснодаре обломки БПЛА упали на крышу многоэтажки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома в Прикубанском округе Краснодара.
- Пострадавших и повреждений нет.
КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома в Краснодаре, пострадавших и повреждений нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на главу города Евгения Наумова.
"Обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома в Прикубанском округе Краснодара. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов. Пострадавших и повреждений нет", - говорится в сообщении оперштаба.
Уточняется, что на месте работают специальные и оперативные службы.