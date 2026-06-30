Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре обломки БПЛА упали на крышу многоэтажки - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 30.06.2026 (обновлено: 17:29 30.06.2026)
В Краснодаре обломки БПЛА упали на крышу многоэтажки

Оперштаб: в Краснодаре обломки БПЛА упали на крышу многоэтажки, пострадавших нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Город Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома в Прикубанском округе Краснодара.
  • Пострадавших и повреждений нет.
КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома в Краснодаре, пострадавших и повреждений нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на главу города Евгения Наумова.
"Обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома в Прикубанском округе Краснодара. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов. Пострадавших и повреждений нет", - говорится в сообщении оперштаба.
Уточняется, что на месте работают специальные и оперативные службы.
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Житель Курска получил травмы после атаки БПЛА в Брянской области
Вчера, 15:50
 
ПроисшествияКраснодарКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала