Жителя Краснодара обвинили в помощи украинскому вооруженному формированию

КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания жителя Краснодара, обвиняемого в финансировании украинского вооруженного формирования.

На опубликованных кадрах оперативники задерживают мужчину в квартире, после он дает показания, сидя за кухонным столом.