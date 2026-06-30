Жителя Краснодара обвинили в помощи украинскому вооруженному формированию

КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания жителя Краснодара, обвиняемого в финансировании украинского вооруженного формирования.
На опубликованных кадрах оперативники задерживают мужчину в квартире, после он дает показания, сидя за кухонным столом.
Ранее ФСБ сообщила, что житель Краснодара обвиняется в финансировании украинского вооруженного формирования. Он перевел деньги на Украину, осознавая, что они будут направлены на приобретение военной экипировки, вооружения и других нужд. Возбуждено дело о госизмене.
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15 января, 11:45