Рейтинг@Mail.ru
Жителя Краснодара обвинили в помощи украинскому вооруженному формированию - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 30.06.2026
Жителя Краснодара обвинили в помощи украинскому вооруженному формированию

ФСБ показала задержание жителя Краснодара, помогавшего украинскому формированию

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания жителя Краснодара, обвиняемого в финансировании украинского вооруженного формирования.
На опубликованных кадрах оперативники задерживают мужчину в квартире, после он дает показания, сидя за кухонным столом.
Ранее ФСБ сообщила, что житель Краснодара обвиняется в финансировании украинского вооруженного формирования. Он перевел деньги на Украину, осознавая, что они будут направлены на приобретение военной экипировки, вооружения и других нужд. Возбуждено дело о госизмене.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Жителя Сахалина осудили за попытку госизмены
15 января, 11:45
 
ПроисшествияКраснодарУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала