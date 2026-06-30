Участника СВО, поймавшего преступника в ТЦ в Краснодаре, наградили медалью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участник СВО Александр Воевода награжден медалью «Доблесть и отвага» за то, что пресек преступные действия напавшего на людей в торговом центре в Краснодаре.
- 19-летний молодой человек нанес ножевые ранения нескольким посетителям торгового центра, погибла женщина, еще пять человек пострадали.
- Нападавшему предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство из хулиганских побуждений общеопасным способом.
КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Участник СВО Александр Воевода, задержавший 19-летнего напавшего на посетителей торгового центра в Краснодаре, по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина награжден медалью "Доблесть и отвага", сообщила пресс-служба ведомства.
"По поручению председателя СК РФ Александра Ивановича Бастрыкина руководитель СУСК России по Краснодарскому краю Андрей Константинович Маслов вручил ведомственную медаль "Доблесть и отвага" выпускнику Кубанского казачьего кадетского корпуса, участнику специальной военной операции Александру Владимировичу Воеводе, пресекшему преступные действия молодого человека, напавшего на людей в торговом центре", - говорится в сообщении.
Двадцатого июня молодой человек, находясь в здании торгового центра в Краснодаре, нанес ножевые ранения нескольким посетителям. Погибла 41-летняя женщина, еще пять человек пострадали. Посетитель торгового центра Александр Воевода обезвредил нападавшего и удерживал его до приезда полиции.
Злоумышленник задержан, он находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в убийстве из хулиганских побуждений, совершенном общеопасным способом (пункты "е", "и" части 2 статьи 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений общеопасным способом (часть 3 статьи 30, пункты "а", "е", "и" части 2 статьи 105 УК РФ).