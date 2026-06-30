Участника СВО, поймавшего преступника в ТЦ в Краснодаре, наградили медалью

Двадцатого июня молодой человек, находясь в здании торгового центра в Краснодаре, нанес ножевые ранения нескольким посетителям. Погибла 41-летняя женщина, еще пять человек пострадали. Посетитель торгового центра Александр Воевода обезвредил нападавшего и удерживал его до приезда полиции.

Злоумышленник задержан, он находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в убийстве из хулиганских побуждений, совершенном общеопасным способом (пункты "е", "и" части 2 статьи 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений общеопасным способом (часть 3 статьи 30, пункты "а", "е", "и" части 2 статьи 105 УК РФ).