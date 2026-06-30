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"Самый мощный". В США забили тревогу из-за нового козыря России - РИА Новости, 30.06.2026
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13:42 30.06.2026 (обновлено: 17:31 30.06.2026)
"Самый мощный". В США забили тревогу из-за нового козыря России

MWM: российский крейсер "Адмирал Нахимов" может обогнать весь военный флот США

© Фото : пресс-служба Минобороны РоссииКрейсер "Адмирал Нахимов"
Крейсер Адмирал Нахимов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : пресс-служба Минобороны России
Крейсер "Адмирал Нахимов". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крейсеры класса "Киров" — самые тяжелые надводные боевые корабли в мире с водоизмещением 28 000 тонн и максимальной скоростью около 32 узлов.
  • Возвращение "Адмирала Нахимова" в строй после модернизации значительно укрепит российский флот.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российский крейсер "Адмирал Нахимов" и другие корабли проекта "Орлан" значительно превосходят все западные аналоги, пишет Military Watch Magazine.
"Крейсеры класса "Киров" — самые тяжелые надводные боевые корабли, находящиеся на вооружении в мире: их водоизмещение составляет 28 000 тонн, в то время как у самых мощных надводных боевых кораблей НАТО — эсминцев класса "Арли Берк" — оно составляет всего 10 000 тонн. Это делает быстроту этих кораблей еще более впечатляющей: их максимальная скорость составляет около 32 узлов, что позволяет им с легкостью опережать любой находящийся на вооружении крейсер, эсминец, фрегат, десантный корабль и авианосец, эксплуатируемый ВМС США и другими видами вооруженных сил стран НАТО", — говорится в публикации.
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В статье также отмечаются непревзойденная огневая мощь "Адмирала Нахимова", дальность его стрельбы и устойчивость к повреждениям. Как пишет издание, возвращение этого корабля в строй после модернизации значительно укрепит российский флот.
В начале июня пресс-служба Северного флота сообщила, что крейсер приступил к завершающему этапу испытаний после ремонта.
"Адмирал Нахимов" проекта 1144.2М (шифр "Орлан", по кодификации НАТО — Kirov Class) считается самым крупным надводным кораблем в составе ВМФ России с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Он оснащен ядерной энергетической установкой. Крейсер предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.
"Адмирал Нахимов" был построен в конце 1980-х годов. Спустя около десяти лет его отправили на ремонт. Работы по его возвращению в состав ВМФ России стартовали в 2013-м. Модернизация крейсера проходит на "Севмаше" в Северодвинске.
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