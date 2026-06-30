Краткий пересказ от РИА ИИ Крейсеры класса "Киров" — самые тяжелые надводные боевые корабли в мире с водоизмещением 28 000 тонн и максимальной скоростью около 32 узлов.

Возвращение "Адмирала Нахимова" в строй после модернизации значительно укрепит российский флот.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российский крейсер "Адмирал Нахимов" и другие корабли проекта "Орлан" значительно превосходят все западные аналоги, пишет . Российский крейсер "Адмирал Нахимов" и другие корабли проекта "Орлан" значительно превосходят все западные аналоги, пишет Military Watch Magazine

"Крейсеры класса "Киров" — самые тяжелые надводные боевые корабли, находящиеся на вооружении в мире: их водоизмещение составляет 28 000 тонн, в то время как у самых мощных надводных боевых кораблей НАТО — эсминцев класса "Арли Берк" — оно составляет всего 10 000 тонн. Это делает быстроту этих кораблей еще более впечатляющей: их максимальная скорость составляет около 32 узлов, что позволяет им с легкостью опережать любой находящийся на вооружении крейсер, эсминец, фрегат, десантный корабль и авианосец, эксплуатируемый ВМС США и другими видами вооруженных сил стран НАТО", — говорится в публикации.

В статье также отмечаются непревзойденная огневая мощь "Адмирала Нахимова", дальность его стрельбы и устойчивость к повреждениям. Как пишет издание, возвращение этого корабля в строй после модернизации значительно укрепит российский флот.

В начале июня пресс-служба Северного флота сообщила, что крейсер приступил к завершающему этапу испытаний после ремонта.

"Адмирал Нахимов" проекта 1144.2М (шифр "Орлан", по кодификации НАТО — Kirov Class) считается самым крупным надводным кораблем в составе ВМФ России с водоизмещением более 25 тысяч тонн. Он оснащен ядерной энергетической установкой. Крейсер предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.