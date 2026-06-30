Краткий пересказ от РИА ИИ Польша предлагала Украине передать истребители МиГ-29 в обмен на дроновые технологии.

Украина отказалась от предложения, и поэтому не получит истребители МиГ-29.

ВАРШАВА, 30 июн - РИА Новости. Украина отказалась поставлять Польше дроновые технологии и не получит истребители МиГ-29, заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN.

Ранее польские военные неоднократно заявляли, что готовы передать оставшиеся у них МиГ-2 9 в обмен на технологии дронов, которыми обладает Украина

"Я предложил (Украине - ред.) очень партнерский подход. МиГи в обмен на дроны. Украинцы сначала приняли это", - сказал Косиняк-Камыш.

Позже, по его словам, украинская сторона отказалась от предложения. "Они согласились на это, но отказались от этих договоренностей", - пояснил министр.