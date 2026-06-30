Киев не получит МиГ-29 из-за отказа поставлять технологии, заявили в Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польша предлагала Украине передать истребители МиГ-29 в обмен на дроновые технологии.
- Украина отказалась от предложения, и поэтому не получит истребители МиГ-29.
ВАРШАВА, 30 июн - РИА Новости. Украина отказалась поставлять Польше дроновые технологии и не получит истребители МиГ-29, заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN.
"Я предложил (Украине - ред.) очень партнерский подход. МиГи в обмен на дроны. Украинцы сначала приняли это", - сказал Косиняк-Камыш.
Позже, по его словам, украинская сторона отказалась от предложения. "Они согласились на это, но отказались от этих договоренностей", - пояснил министр.
"Нет МиГов для Украины, потому что нет дронов для Польши", - подчеркнул он.