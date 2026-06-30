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Киев не получит МиГ-29 из-за отказа поставлять технологии, заявили в Польше - РИА Новости, 30.06.2026
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10:25 30.06.2026
Киев не получит МиГ-29 из-за отказа поставлять технологии, заявили в Польше

Косиняк-Камыш: Киев отказался поставлять Польше технологии и не получит МиГ-29

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша предлагала Украине передать истребители МиГ-29 в обмен на дроновые технологии.
  • Украина отказалась от предложения, и поэтому не получит истребители МиГ-29.
ВАРШАВА, 30 июн - РИА Новости. Украина отказалась поставлять Польше дроновые технологии и не получит истребители МиГ-29, заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN.
Ранее польские военные неоднократно заявляли, что готовы передать оставшиеся у них МиГ-29 в обмен на технологии дронов, которыми обладает Украина.
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"Я предложил (Украине - ред.) очень партнерский подход. МиГи в обмен на дроны. Украинцы сначала приняли это", - сказал Косиняк-Камыш.
Позже, по его словам, украинская сторона отказалась от предложения. "Они согласились на это, но отказались от этих договоренностей", - пояснил министр.
"Нет МиГов для Украины, потому что нет дронов для Польши", - подчеркнул он.
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