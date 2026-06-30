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Алина Корнеева проиграла в первом круге Уимблдона - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Теннис
 
18:05 30.06.2026
Алина Корнеева проиграла в первом круге Уимблдона

Алина Корнеева проиграла Кимберли Биррелл в первом круге Уимблдона

© Фото : Пресс-служба ITFРоссийская теннисистка Алина Корнеева
Российская теннисистка Алина Корнеева - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Пресс-служба ITF
Российская теннисистка Алина Корнеева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Алина Корнеева проиграла Кимберли Биррелл из Австралии в первом круге Уимблдонского турнира.
  • Встреча завершилась со счетом 6:3, 0:6, 6:2 в пользу Биррелл, которая занимает 72-е место в рейтинге WTA.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Алина Корнеева проиграла представительнице Австралии Кимберли Биррелл в первом круге Уимблдонского теннисного турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 0:6, 6:2 в пользу 72-й ракетки мира из Австралии. Корнеева занимает 98-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Турниры Большого шлема
Wimbledon WTA
30 июня 2026 • начало в 16:05
Завершен
Кимберли Биррелл
2 : 16:30:66:2
Алина Корнеева
Календарь Турнирная таблица История встреч
Корнеевой 19 лет, она впервые играла в основной сетке Уимблдона.
Во втором раунде Биррелл встретится с победительницей встречи Сорана Кырстя (Румыния) - Сара Бейлек (Чехия).
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29 июня, 22:34
 
ТеннисСпортАвстралияЛондонРумынияАлина КорнееваРолан ГарросСорана КырстяЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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