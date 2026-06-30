Алина Корнеева проиграла в первом круге Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Алина Корнеева проиграла Кимберли Биррелл из Австралии в первом круге Уимблдонского турнира.
- Встреча завершилась со счетом 6:3, 0:6, 6:2 в пользу Биррелл, которая занимает 72-е место в рейтинге WTA.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Алина Корнеева проиграла представительнице Австралии Кимберли Биррелл в первом круге Уимблдонского теннисного турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Wimbledon WTA
30 июня 2026 • начало в 16:05
Завершен
2 : 16:30:66:2
Корнеевой 19 лет, она впервые играла в основной сетке Уимблдона.
Во втором раунде Биррелл встретится с победительницей встречи Сорана Кырстя (Румыния) - Сара Бейлек (Чехия).