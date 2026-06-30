ВС России сорвали попытку контратаки ВСУ под Константиновкой

Уточняется, что четверо военных ВСУ при поддержке танка для отвлечения внимания выдвигались по основной дороге Осыково — Новоселовка, в то время как вторая группа из десяти человек в сопровождении техники шла со стороны дамбы. Российские FPV-дроны нанесли удары, в результате удалось уничтожить десять боевиков и экипажи бронемашин.