Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы подразделений беспилотных систем Южной группировки войск сорвали контратаку ВСУ на Константиновском направлении.
- В результате действий расчетов FPV-дронов Южной группировки войск пехота противника в количестве десяти человек и экипажи танков были уничтожены.
- В группировке считают, что официальный Киев пытается компенсировать свои неудачи на фронте "медийными действиями".
ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Российские военные сорвали контратаку ВСУ на Константиновском направлении, сообщили РИА Новости в группировке войск "Юг".
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"Операторы подразделений беспилотных систем Южной группировки войск вскрыли попытку контратакующих действий ВСУ на Константиновском направлении", — рассказали там.
Уточняется, что четверо военных ВСУ при поддержке танка для отвлечения внимания выдвигались по основной дороге Осыково — Новоселовка, в то время как вторая группа из десяти человек в сопровождении техники шла со стороны дамбы. Российские FPV-дроны нанесли удары, в результате удалось уничтожить десять боевиков и экипажи бронемашин.
Отмечается также, что официальный Киев пытается компенсировать свои неудачи на фронте "медийными действиями".
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"Не считаясь с потерями живой силы и военной техники, ВСУ совершают безумные и бессмысленные контратаки, чтобы показать своим европейским спонсорам свою способность продолжать противостояние на линии боевого соприкосновения. Очередной "медиапрорыв" на Константиновском направлении завершился полным провалом", — заключили в группировке.
Константиновка находится на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Она играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации, где расположен крупный транзитный железнодорожный узел.
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