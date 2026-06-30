Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что, по его мнению, Киевский режим считает возможным выжить только спровоцировав прямой конфликт России и Европы.
- Полянский отметил, что Владимир Зеленский заинтересован в таком сценарии и упрекает своих союзников и спонсоров за то, что они не идут на этот конфликт.
ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Киевский режим считает, что сможет выжить, только если спровоцирует прямой конфликт России и Европы, при котором Украина отойдет на второй план, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Как отметил Полянский, Владимир Зеленский не скрывает, что заинтересован в этом, и фактически ставит в упрек своим союзникам и спонсорам то, что они не идут на такой сценарий.
"Поэтому проблема в том, чтобы не перейти ту грань, за которой конфликта уже не удастся избежать", - добавил Полянский.