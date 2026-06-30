Краткий пересказ от РИА ИИ Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что, по его мнению, Киевский режим считает возможным выжить только спровоцировав прямой конфликт России и Европы.

Полянский отметил, что Владимир Зеленский заинтересован в таком сценарии и упрекает своих союзников и спонсоров за то, что они не идут на этот конфликт.

ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Киевский режим считает, что сможет выжить, только если спровоцирует прямой конфликт России и Европы, при котором Украина отойдет на второй план, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"У киевского режима других способов выжить нет. Только если спровоцировать большой конфликт, где Украина отойдет на второй план, и где воевать будут Россия и Европа", - сказал он, отвечая на вопрос о рисках эскалации.

Как отметил Полянский, Владимир Зеленский не скрывает, что заинтересован в этом, и фактически ставит в упрек своим союзникам и спонсорам то, что они не идут на такой сценарий.