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Киев заинтересован в прямом конфликте России и Европы, заявил Полянский - РИА Новости, 30.06.2026
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07:05 30.06.2026
Киев заинтересован в прямом конфликте России и Европы, заявил Полянский

Полянский: Киев заинтересован в прямом конфликте России и Европы

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что, по его мнению, Киевский режим считает возможным выжить только спровоцировав прямой конфликт России и Европы.
  • Полянский отметил, что Владимир Зеленский заинтересован в таком сценарии и упрекает своих союзников и спонсоров за то, что они не идут на этот конфликт.
ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Киевский режим считает, что сможет выжить, только если спровоцирует прямой конфликт России и Европы, при котором Украина отойдет на второй план, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"У киевского режима других способов выжить нет. Только если спровоцировать большой конфликт, где Украина отойдет на второй план, и где воевать будут Россия и Европа", - сказал он, отвечая на вопрос о рисках эскалации.
Как отметил Полянский, Владимир Зеленский не скрывает, что заинтересован в этом, и фактически ставит в упрек своим союзникам и спонсорам то, что они не идут на такой сценарий.
"Поэтому проблема в том, чтобы не перейти ту грань, за которой конфликта уже не удастся избежать", - добавил Полянский.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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