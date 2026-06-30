ЕС может спровоцировать конфликт с Россией до 2030 года, заявил Полянский

Краткий пересказ от РИА ИИ Риск вовлечения Европы в конфликт с Россией может возникнуть раньше 2030 года, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, проблема заключается в целенаправленной подготовке к войне и активной милитаризации в Европе, а также в снижении порога для возможных провокаций.

ВЕНА, 30 июн — РИА Новости. Европа может вступить в конфликт с Москвой еще до 2030 года, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По его словам, сейчас проблема не только в том, что в Старом Свете идет целенаправленная подготовка к войне и активная милитаризация.

"Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет", — сказал Полянский.

Он напомнил, что в качестве оправдания используется нарратив о якобы агрессивной России , а также приписываемые ей планы атаковать соседние страны.

На прошлой неделе замглавы МИД Александр Грушко заявил , что Запад готовится к столкновению с Москвой в районе 2030 года. Дипломат отметил, что главная задача Евросоюза и Североатлантического альянса — стратегическое поражение России.

Глава МИД Сергей Лавров в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность" отмечал, что Европа пытается тянуть время всеми способами, чтобы достичь "боеготовности" к 2030 году. Министр привел слова начальника бельгийского Генштаба, цинично заявившего, что у европейцев "есть еще несколько лет благодаря крови украинцев, которые покупают нам это время".