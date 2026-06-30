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Конференция по применению искусственного интеллекта пройдет на ВДНХ - РИА Новости, 30.06.2026
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15:45 30.06.2026
Конференция по применению искусственного интеллекта пройдет на ВДНХ

Практическая конференция "ИИ КОНФА 2026" пройдет 1 июля в Москве

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Практическая конференция по применению искусственного интеллекта "ИИ КОНФА 2026" (16+) пройдет 1 июля в Бизнес.Технограде (ВДНХ) в Москве, сообщают организаторы.
Программа конференции включает презентации кейсов и реального опыта применения ИИ для решения профессиональных задач, обзоры нейросетей, мастер-классы по написанию промптов и созданию ИИ-агентов, нетворкинг для обмена опытом.
Мероприятие объединит несколько тематических потоков - для тех, кто только начинает использовать ИИ в работе, и тех, кто уже активно использует его возможности.
Опытом успешного применения искусственного интеллекта в своей профессиональной деятельности поделятся более 50 экспертов, в том числе представители Сбера, Альфа-Банка, RWB, "Почты России", "Росгосстраха", "Пятерочки", "Дикси" и других компаний.
 
МоскваАльфа-банкСберПочта РоссииТехнологииВДНХ
 
 
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