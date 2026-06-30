Конференция по применению искусственного интеллекта пройдет на ВДНХ

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Практическая конференция по применению искусственного интеллекта "ИИ КОНФА 2026" (16+) пройдет 1 июля в Бизнес.Технограде (ВДНХ) в Москве, сообщают организаторы.

Программа конференции включает презентации кейсов и реального опыта применения ИИ для решения профессиональных задач, обзоры нейросетей, мастер-классы по написанию промптов и созданию ИИ-агентов, нетворкинг для обмена опытом.

Мероприятие объединит несколько тематических потоков - для тех, кто только начинает использовать ИИ в работе, и тех, кто уже активно использует его возможности.