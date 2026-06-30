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Президент Киргизии назначил генпрокурора главой Госкомитета нацбезопасности - РИА Новости, 30.06.2026
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18:00 30.06.2026 (обновлено: 21:09 30.06.2026)
Президент Киргизии назначил генпрокурора главой Госкомитета нацбезопасности

Жапаров назначил Асаналиева главой Госкомитета нацбезопасности Киргизии

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Киргизии Садыр Жапаров принял отставку генпрокурора Максата Асаналиева.
  • Максат Асаналиев назначен исполняющим обязанности председателя Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.
  • Его кандидатура направлена на согласование в парламент для назначения на должность председателя ГКНБ.
БИШКЕК, 30 июн — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров принял отставку генпрокурора Максата Асаналиева и назначил его главой Госкомитета нацбезопасности республики, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому <…> принята отставка Асаналиева Максата Кубатовича с должности генерального прокурора Кыргызской Республики согласно поданному заявлению. Вышеуказанное заявление направлено на рассмотрение Жогорку Кенеша (парламента. — Прим. ред.) Кыргызской Республики", — говорится в сообщении.
Отмечается, что следующим указом президента Асаналиев был назначен исполняющим обязанности председателя Государственного комитета национальной безопасности Ктргизии.
"Кандидатура Максата Асаналиева вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность председателя ГКНБ", — уточнили в пресс-службе.
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