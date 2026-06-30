Президент Киргизии назначил генпрокурора главой Госкомитета нацбезопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Киргизии Садыр Жапаров принял отставку генпрокурора Максата Асаналиева.
- Максат Асаналиев назначен исполняющим обязанности председателя Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.
- Его кандидатура направлена на согласование в парламент для назначения на должность председателя ГКНБ.
БИШКЕК, 30 июн — РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров принял отставку генпрокурора Максата Асаналиева и назначил его главой Госкомитета нацбезопасности республики, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому <…> принята отставка Асаналиева Максата Кубатовича с должности генерального прокурора Кыргызской Республики согласно поданному заявлению. Вышеуказанное заявление направлено на рассмотрение Жогорку Кенеша (парламента. — Прим. ред.) Кыргызской Республики", — говорится в сообщении.
Отмечается, что следующим указом президента Асаналиев был назначен исполняющим обязанности председателя Государственного комитета национальной безопасности Ктргизии.
"Кандидатура Максата Асаналиева вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность председателя ГКНБ", — уточнили в пресс-службе.