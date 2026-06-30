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Президент Киргизии уволил главу госкомитета нацбезопасности республики - РИА Новости, 30.06.2026
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17:54 30.06.2026 (обновлено: 17:55 30.06.2026)
Президент Киргизии уволил главу госкомитета нацбезопасности республики

Жапаров уволил Шабданбекова

© Sputnik / Аяна БайтемироваФлаг Киргизии
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Sputnik / Аяна Байтемирова
Флаг Киргизии . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Киргизии Садыр Жапаров снял с должности председателя госкомитета нацбезопасности Жумгалбека Шабданбекова.
  • Жумгалбек Шабданбеков освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
БИШКЕК, 30 июн - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров своим указом снял с должности председателя госкомитета нацбезопасности Жумгалбека Шабданбекова, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Шабданбеков Жумгалбек Кумарович освобожден от занимаемой должности председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.
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