Президент Киргизии уволил главу госкомитета нацбезопасности республики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Киргизии Садыр Жапаров снял с должности председателя госкомитета нацбезопасности Жумгалбека Шабданбекова.
- Жумгалбек Шабданбеков освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
БИШКЕК, 30 июн - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров своим указом снял с должности председателя госкомитета нацбезопасности Жумгалбека Шабданбекова, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Шабданбеков Жумгалбек Кумарович освобожден от занимаемой должности председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.