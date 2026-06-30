Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава благотворительного немецкого фонда «Мост мира — помощь жертвам войны» Лиане Килинч заявила, что Европа идет по пути к коллективному фашизму.
- Лиане Килинч подчеркнула, что лидеры государств Евросоюза, поддерживая Украину, преследуют собственные цели и обманывают украинцев.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Европа в противостоянии с Россией взяла курс на развитие коллективного фашизма, заявила РИА Новости глава благотворительного немецкого фонда "Мост мира - помощь жертвам войны" Лиане Килинч.
"Европа идет по прямому пути к коллективному фашизму", - сказала Килинч, отвечая на вопрос о том, с чем связана столь торопливая милитаризация Запада.
Вместе с этим, как указала Килинч, киевский режим диктует националистические установки, а несогласных с деятельностью государства объявляет врагами.