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Европа идет по пути к коллективному фашизму, считает немецкий активист - РИА Новости, 30.06.2026
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08:38 30.06.2026
Европа идет по пути к коллективному фашизму, считает немецкий активист

Килинч: Европа идет по пути к коллективному фашизму

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава благотворительного немецкого фонда «Мост мира — помощь жертвам войны» Лиане Килинч заявила, что Европа идет по пути к коллективному фашизму.
  • Лиане Килинч подчеркнула, что лидеры государств Евросоюза, поддерживая Украину, преследуют собственные цели и обманывают украинцев.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Европа в противостоянии с Россией взяла курс на развитие коллективного фашизма, заявила РИА Новости глава благотворительного немецкого фонда "Мост мира - помощь жертвам войны" Лиане Килинч.
"Европа идет по прямому пути к коллективному фашизму", - сказала Килинч, отвечая на вопрос о том, с чем связана столь торопливая милитаризация Запада.
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Говоря о политической риторике европейских стран, Килинч в том числе отметила Украину. Она подчеркнула, что лидеры государств Евросоюза, выкрикивая громкие лозунги в поддержку Киева, на самом деле обманывают украинцев и преследуют собственные цели.
Вместе с этим, как указала Килинч, киевский режим диктует националистические установки, а несогласных с деятельностью государства объявляет врагами.
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