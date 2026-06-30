Европа идет по пути к коллективному фашизму, считает немецкий активист

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава благотворительного немецкого фонда «Мост мира — помощь жертвам войны» Лиане Килинч заявила, что Европа идет по пути к коллективному фашизму.

Лиане Килинч подчеркнула, что лидеры государств Евросоюза, поддерживая Украину, преследуют собственные цели и обманывают украинцев.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Европа в противостоянии с Россией взяла курс на развитие коллективного фашизма, заявила РИА Новости глава благотворительного немецкого фонда "Мост мира - помощь жертвам войны" Лиане Килинч.

"Европа идет по прямому пути к коллективному фашизму", - сказала Килинч, отвечая на вопрос о том, с чем связана столь торопливая милитаризация Запада.

Говоря о политической риторике европейских стран, Килинч в том числе отметила Украину . Она подчеркнула, что лидеры государств Евросоюза, выкрикивая громкие лозунги в поддержку Киева , на самом деле обманывают украинцев и преследуют собственные цели.