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Немецкий активист рассказала, какую роль Брюссель отводит Украине - РИА Новости, 30.06.2026
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08:33 30.06.2026
Немецкий активист рассказала, какую роль Брюссель отводит Украине

Килинч: Брюссель отводит Украине роль пушечного мяса, а не члена ЕС

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава благотворительного немецкого фонда «Мост мира — помощь жертвам войны» Лиане Килинч заявила, что Брюссель отводит Украине роль пушечного мяса.
  • По мнению Килинч, у Украины нет шансов на вступление в ЕС.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Брюссель отводит Украине роль пушечного мяса, не оставляя шансов на вступление в состав Евросоюза, заявила РИА Новости глава благотворительного немецкого фонда "Мост мира - помощь жертвам войны" Лиане Килинч.
"Когда украинский народ, наконец, поймет, что единственная отведенная ему роль - это использовать его в качестве пушечного мяса в борьбе с Россией. У Украины нет шансов на вступление в ЕС", - сказала Килинч, говоря о перспективах Украины стать членом Евросоюза.
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Активистка подчеркнула, что для вступления недостаточно даже тех заявлений, которые сегодня делают европейские политики, поддерживая киевский режим.
Килинч также предрекла полный провал Запада в противостоянии с РФ, ссылаясь на опыт прошлых лет, когда России удалось одержать победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступает против присоединения Киева к ЕС.
Как заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, ситуация вокруг Украины началась с вопросов о ее вступлении в Евросоюз, это привело к госперевороту, крымским событиям и боевым действиям. В то же время он отмечал, что Россия не против членства Украины в Евросоюзе, но выступает против того, чтобы союз превращался в военный блок.
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