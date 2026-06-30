Краткий пересказ от РИА ИИ Глава благотворительного немецкого фонда «Мост мира — помощь жертвам войны» Лиане Килинч заявила, что Брюссель отводит Украине роль пушечного мяса.

По мнению Килинч, у Украины нет шансов на вступление в ЕС.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Брюссель отводит Украине роль пушечного мяса, не оставляя шансов на вступление в состав Евросоюза, заявила РИА Новости глава благотворительного немецкого фонда "Мост мира - помощь жертвам войны" Лиане Килинч.

"Когда украинский народ, наконец, поймет, что единственная отведенная ему роль - это использовать его в качестве пушечного мяса в борьбе с Россией . У Украины нет шансов на вступление в ЕС", - сказала Килинч, говоря о перспективах Украины стать членом Евросоюза.

Активистка подчеркнула, что для вступления недостаточно даже тех заявлений, которые сегодня делают европейские политики, поддерживая киевский режим.

Килинч также предрекла полный провал Запада в противостоянии с РФ, ссылаясь на опыт прошлых лет, когда России удалось одержать победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступает против присоединения Киева к ЕС.