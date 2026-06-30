Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава благотворительного немецкого фонда «Мост мира — помощь жертвам войны» Лиане Килинч заявила, что Брюссель отводит Украине роль пушечного мяса.
- По мнению Килинч, у Украины нет шансов на вступление в ЕС.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Брюссель отводит Украине роль пушечного мяса, не оставляя шансов на вступление в состав Евросоюза, заявила РИА Новости глава благотворительного немецкого фонда "Мост мира - помощь жертвам войны" Лиане Килинч.
Активистка подчеркнула, что для вступления недостаточно даже тех заявлений, которые сегодня делают европейские политики, поддерживая киевский режим.
Килинч также предрекла полный провал Запада в противостоянии с РФ, ссылаясь на опыт прошлых лет, когда России удалось одержать победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны ЕС не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступает против присоединения Киева к ЕС.
Как заявлял ранее президент РФ Владимир Путин, ситуация вокруг Украины началась с вопросов о ее вступлении в Евросоюз, это привело к госперевороту, крымским событиям и боевым действиям. В то же время он отмечал, что Россия не против членства Украины в Евросоюзе, но выступает против того, чтобы союз превращался в военный блок.