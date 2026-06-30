В ISU заявили, что решение о смягчении допуска россиян не связано с Кибалко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-служба ISU опровергла связь между избранием россиянина вице-президентом организации и частичным допуском российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
- Александр Кибалко, россиянин и участник трех Олимпийских игр, был избран на пост вице-президента ISU в середине июня.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) опровергла информацию о том, что решение о частичном допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе связано с недавним избранием россиянина вице-президентом организации.
В середине июня участник трех Олимпийских игр россиянин Александр Кибалко был избран на пост вице-президента ISU. Он возглавлял технический комитет ISU по конькобежному спорту с 2016 года, а также являлся членом совета ISU с 2022-го.
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"Александр Кибалко является членом совета ISU с 2022 года, и во избежание любого сомнения в конфликте интересов ему не разрешалось присутствовать на заседаниях совета ISU во время обсуждений и принятия решений по этой теме", - говорится в сообщении ISU на сайте.
Кибалко 52 года. До завершения спортивной карьеры в 2006 году он принял участие в трех Олимпиадах (1998, 2002, 2006), становился победителем Кубка мира (2001), победителем и серебряным призером чемпионата Европы (2001), а также бронзовым призером чемпионата мира (2001).