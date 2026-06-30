В ISU заявили, что решение о смягчении допуска россиян не связано с Кибалко

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"Александр Кибалко является членом совета ISU с 2022 года, и во избежание любого сомнения в конфликте интересов ему не разрешалось присутствовать на заседаниях совета ISU во время обсуждений и принятия решений по этой теме", - говорится в сообщении ISU на сайте.