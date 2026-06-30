Хинштейн рассказал о восстановлении соцобъектов в курском приграничье

Краткий пересказ от РИА ИИ Первые 14 социальных объектов в Курской области находятся в высокой стадии готовности по программе восстановления приграничья.

Губернатор Хинштейн отметил, что пока не удается приступить к реализации программы восстановления в полном объеме.

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Первые 14 социальных объектов, работы на которых идут по программе восстановления приграничья Курской области, находятся в высокой стадии готовности, сообщил губернатор Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Программа восстановления приграничья, также принятая правительством России по Вашему прямому поручению. Первый этап ее начал реализовываться… Первые 14 социальных объектов, они уже в высокой стадии готовности в тех местах, где относительно безопасно вести работу", – сказал Хинштейн

Губернатор отметил, что пока не удается приступить к реализации программы восстановления в полном объеме.