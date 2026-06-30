Хинштейн рассказал о восстановлении соцобъектов в курском приграничье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первые 14 социальных объектов в Курской области находятся в высокой стадии готовности по программе восстановления приграничья.
- Губернатор Хинштейн отметил, что пока не удается приступить к реализации программы восстановления в полном объеме.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Первые 14 социальных объектов, работы на которых идут по программе восстановления приграничья Курской области, находятся в высокой стадии готовности, сообщил губернатор Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Губернатор отметил, что пока не удается приступить к реализации программы восстановления в полном объеме.
В сентябре 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что подготовленная правительством России программа комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей нацелена на создание комфортных условий для граждан и работы бизнеса.