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Хинштейн рассказал о восстановлении соцобъектов в курском приграничье - РИА Новости, 30.06.2026
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16:47 30.06.2026
Хинштейн рассказал о восстановлении соцобъектов в курском приграничье

Хинштейн: в курском приграничье почти восстановили первые 14 соцобъектов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГубернатор Курской области Александр Хинштейн
Губернатор Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Губернатор Курской области Александр Хинштейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первые 14 социальных объектов в Курской области находятся в высокой стадии готовности по программе восстановления приграничья.
  • Губернатор Хинштейн отметил, что пока не удается приступить к реализации программы восстановления в полном объеме.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Первые 14 социальных объектов, работы на которых идут по программе восстановления приграничья Курской области, находятся в высокой стадии готовности, сообщил губернатор Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Программа восстановления приграничья, также принятая правительством России по Вашему прямому поручению. Первый этап ее начал реализовываться… Первые 14 социальных объектов, они уже в высокой стадии готовности в тех местах, где относительно безопасно вести работу", – сказал Хинштейн.
Губернатор отметил, что пока не удается приступить к реализации программы восстановления в полном объеме.
В сентябре 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что подготовленная правительством России программа комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей нацелена на создание комфортных условий для граждан и работы бизнеса.
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