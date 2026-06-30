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Хинштейн рассказал о появлении запаса доступной энергии в Курской области - РИА Новости, 30.06.2026
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14:32 30.06.2026 (обновлено: 16:09 30.06.2026)
Хинштейн рассказал о появлении запаса доступной энергии в Курской области

Хинштейн: после запуска энергоблока Курской АЭС появился запас доступной энергии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый энергоблок Курской АЭС начал поставлять электроэнергию в Единую энергосистему страны.
  • По словам губернатора Александра Хинштейна, это создало большой запас доступной энергии.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Запуск энергоблока №1 Курской АЭС, который состоялся в ночь на 1 января 2026 года, позволил создать запас надежной и доступной электроэнергии, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
"В этом году наш первый энергоблок Курской АЭС, вы хорошо это знаете, начал поставлять электроэнергию в Единую энергосистему страны. Теперь у нас есть большой запас надежной и доступной энергии", - заявил Хинштейн.
Кроме того, Хинштейн отдельно поблагодарил президента за поручение о снижении тарифной нагрузки в Курской области.
"Вы давали поручения по снижению тарифной нагрузки для региона. Мы сейчас вместе с правительством, Минэнерго прорабатываем такие решения, которые позволят тарифы сдерживать и дальше", – отметил губернатор.
Первого января в госкорпорации "Росатом" сообщали о запуске первого энергоблока Курской АЭС-2, который подключили к Единой энергосистеме России. О начале пусковых операций в конце декабря сообщал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Он и президент Владимир Путин признавали важность строительства новой АЭС, отмечая, что оно не останавливалось, несмотря на сложную обстановку в регионе.
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