Хинштейн рассказал о появлении запаса доступной энергии в Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый энергоблок Курской АЭС начал поставлять электроэнергию в Единую энергосистему страны.
- По словам губернатора Александра Хинштейна, это создало большой запас доступной энергии.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Запуск энергоблока №1 Курской АЭС, который состоялся в ночь на 1 января 2026 года, позволил создать запас надежной и доступной электроэнергии, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
"В этом году наш первый энергоблок Курской АЭС, вы хорошо это знаете, начал поставлять электроэнергию в Единую энергосистему страны. Теперь у нас есть большой запас надежной и доступной энергии", - заявил Хинштейн.
Кроме того, Хинштейн отдельно поблагодарил президента за поручение о снижении тарифной нагрузки в Курской области.
"Вы давали поручения по снижению тарифной нагрузки для региона. Мы сейчас вместе с правительством, Минэнерго прорабатываем такие решения, которые позволят тарифы сдерживать и дальше", – отметил губернатор.
Первого января в госкорпорации "Росатом" сообщали о запуске первого энергоблока Курской АЭС-2, который подключили к Единой энергосистеме России. О начале пусковых операций в конце декабря сообщал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Он и президент Владимир Путин признавали важность строительства новой АЭС, отмечая, что оно не останавливалось, несмотря на сложную обстановку в регионе.