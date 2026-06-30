Хинштейн рассказал о появлении запаса доступной энергии в Курской области

Президент России Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи

Президент России Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый энергоблок Курской АЭС начал поставлять электроэнергию в Единую энергосистему страны.

По словам губернатора Александра Хинштейна, это создало большой запас доступной энергии.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Запуск энергоблока №1 Курской АЭС, который состоялся в ночь на 1 января 2026 года, позволил создать запас надежной и доступной электроэнергии, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

"В этом году наш первый энергоблок Курской АЭС , вы хорошо это знаете, начал поставлять электроэнергию в Единую энергосистему страны. Теперь у нас есть большой запас надежной и доступной энергии", - заявил Хинштейн

Кроме того, Хинштейн отдельно поблагодарил президента за поручение о снижении тарифной нагрузки в Курской области.

"Вы давали поручения по снижению тарифной нагрузки для региона. Мы сейчас вместе с правительством, Минэнерго прорабатываем такие решения, которые позволят тарифы сдерживать и дальше", – отметил губернатор.