Хинштейн рассказал о ситуации в экономике региона

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн в докладе президенту Владимиру Путину подчеркнул, что важнейшей задачей является обеспечение бесперебойной работы экономики региона, отметив, что в области завершается работа по расширению СЭЗ на всю территорию региона.

"Важнейшая задача - это перебойная работа экономики, несмотря ни на что. И здесь одним из очень важных таких факторов видим создание свободной экономической зоны. Я тоже с этим вопросом к вам ранее обращался. Хочу доложить, что мы совместно с правительством эту работу завершаем по расширению режима СЭЗ на всю территорию Курской области", - сказал Хинштейн.