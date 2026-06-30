Хинштейн рассказал о ситуации в экономике региона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хинштейн доложил Путину о ситуации в экономике Курской области.
- В регионе завершается работа по расширению СЭЗ на всю территорию Курской области.
- Проработаны потенциальные инвесторы и семь крупных проектов с общим объемом инвестиций более 245 миллиардов рублей.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн в докладе президенту Владимиру Путину подчеркнул, что важнейшей задачей является обеспечение бесперебойной работы экономики региона, отметив, что в области завершается работа по расширению СЭЗ на всю территорию региона.
"Важнейшая задача - это перебойная работа экономики, несмотря ни на что. И здесь одним из очень важных таких факторов видим создание свободной экономической зоны. Я тоже с этим вопросом к вам ранее обращался. Хочу доложить, что мы совместно с правительством эту работу завершаем по расширению режима СЭЗ на всю территорию Курской области", - сказал Хинштейн.
Он подчеркнул, что уже проработаны потенциальные инвесторы и семь крупных проектов, общий объем инвестиций по которым составляет более 245 миллиардов рублей. И, по его словам, распространение режима СЭЗ сегодня крайне важно.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заботы жителей Курской области являются одним из приоритетов работы Путина.