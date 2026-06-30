Над Курской областью сбили около 90 БПЛА ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ За прошедшие сутки над Курской областью сбито 87 украинских беспилотников различного типа.

В результате атак беспилотников с взрывными устройствами загорелись емкости на АЗС в Льгове, кафе в слободе Белой, повреждены дома в Макеево и Викторовке.

КУРСК, 30 июн — РИА Новости. За минувшие сутки над Курской областью сбили почти 90 украинских дронов, из-за налета загорелись АЗС и кафе, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

« "Всего в период с 9:00 29 июня до 9:00 30 июня сбито 87 украинских беспилотников различного типа. Шестьдесят раз враг применил артиллерию по отселенным районам", — говорится в его канале на платформе "Макс".

По словам губернатора, десять атак совершили дроны с взрывными устройствами. Из-за этого во Льгове загорелись емкости на автозаправке. Там получили повреждения фасад и остекление здания, а также забор.

Кроме того, сгорело кафе в слободе Белой Беловского района. В Рыльском районе пострадали два частных дома: в селе Макеево повредило кровлю, остекление и фасад домовладения, в селе Викторовка — кровлю, добавил Хинштейн.

При этом погибших и пострадавших не было, заключил глава региона.