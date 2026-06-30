Рейтинг@Mail.ru
Над Курской областью сбили около 90 БПЛА ВСУ за сутки - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:44 30.06.2026 (обновлено: 11:16 30.06.2026)
Над Курской областью сбили около 90 БПЛА ВСУ за сутки

В Курской области из-за атак дронов загорелись емкости на АЗС во Льгове

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над Курской областью сбито 87 украинских беспилотников различного типа.
  • В результате атак беспилотников с взрывными устройствами загорелись емкости на АЗС в Льгове, кафе в слободе Белой, повреждены дома в Макеево и Викторовке.
КУРСК, 30 июн — РИА Новости. За минувшие сутки над Курской областью сбили почти 90 украинских дронов, из-за налета загорелись АЗС и кафе, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«

"Всего в период с 9:00 29 июня до 9:00 30 июня сбито 87 украинских беспилотников различного типа. Шестьдесят раз враг применил артиллерию по отселенным районам", — говорится в его канале на платформе "Макс".

По словам губернатора, десять атак совершили дроны с взрывными устройствами. Из-за этого во Льгове загорелись емкости на автозаправке. Там получили повреждения фасад и остекление здания, а также забор.
Кроме того, сгорело кафе в слободе Белой Беловского района. В Рыльском районе пострадали два частных дома: в селе Макеево повредило кровлю, остекление и фасад домовладения, в селе Викторовка — кровлю, добавил Хинштейн.
При этом погибших и пострадавших не было, заключил глава региона.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьЛьговРыльский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала