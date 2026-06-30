Хинштейн доложил Путину о мерах поддержки переселенцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Курской области Александр Хинштейн доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки переселенцев из приграничья.
- Хинштейн сообщил о решении проблем дольщиков и о ремонте «размороженных домов».
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки переселенцев из приграничья.
"Все, чем мы занимаемся, в первую очередь, оно обращено к человеку, жителям приграничья, которым тяжелее, чем другим. Я также к Вам обращался ранее с рядом просьб, которые передо мной люди ставили, – это и проблемы дольщиков, когда на сертификат за разрушенные помещения претендовали сразу несколько собственников и люди оказались заложниками друг друга", – сказал Хинштейн на встрече с президентом.
Он добавил, что среди вопросов также был ремонт "размороженных домов", которые напрямую не пострадали от действий ВСУ, однако вернуться туда невозможно.
"Докладываю, что Ваши поручения выполнены. Постановлением правительства внесены соответствующие изменения", – добавил Хинштейн.