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Хинштейн доложил Путину о мерах поддержки переселенцев - РИА Новости, 30.06.2026
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17:52 30.06.2026
Хинштейн доложил Путину о мерах поддержки переселенцев

Хинштейн доложил Путину о мерах поддержки переселенцев из приграничья

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Курской области Александр Хинштейн доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки переселенцев из приграничья.
  • Хинштейн сообщил о решении проблем дольщиков и о ремонте «размороженных домов».
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки переселенцев из приграничья.
"Все, чем мы занимаемся, в первую очередь, оно обращено к человеку, жителям приграничья, которым тяжелее, чем другим. Я также к Вам обращался ранее с рядом просьб, которые передо мной люди ставили, – это и проблемы дольщиков, когда на сертификат за разрушенные помещения претендовали сразу несколько собственников и люди оказались заложниками друг друга", – сказал Хинштейн на встрече с президентом.
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Он добавил, что среди вопросов также был ремонт "размороженных домов", которые напрямую не пострадали от действий ВСУ, однако вернуться туда невозможно.
"Докладываю, что Ваши поручения выполнены. Постановлением правительства внесены соответствующие изменения", – добавил Хинштейн.
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