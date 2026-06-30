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В Кемерово эвакуировали двух пострадавших после ДТП с автобусом в Кузбассе - РИА Новости, 30.06.2026
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20:11 30.06.2026
В Кемерово эвакуировали двух пострадавших после ДТП с автобусом в Кузбассе

В Кемерово эвакуировали двух тяжелых пациентов после ДТП с автобусом в Кузбассе

© Фото : Прокуратура Кемеровской области - КузбассаДТП в Мариинском округе Кузбасса
ДТП в Мариинском округе Кузбасса - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса
ДТП в Мариинском округе Кузбасса
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ДТП с автобусом и грузовиком 1 человек погиб, еще 10 получили травмы.
  • Двух самых тяжелых пациентов эвакуировали в больницу Кемерово для оказания высокотехнологичной помощи.
  • Еще одного пациента, состояние которого менее тяжелое, в Кемерово доставляет машина скорой помощи.
КЕМЕРОВО, 30 июн – РИА Новости. Двоих самых тяжелых пациентов эвакуировали в больницу Кемерово после ДТП с автобусом и грузовиком, где 1 человек погиб, еще 10 получили травмы, для оказания высокотехнологичной помощи, сообщили РИА Новости в региональном центре медицины катастроф Кузбасса.
"После стабилизации состояния в Мариинской городской больнице специалисты ККЦМК (Кузбасского клинического центра медицины катастроф- ред.) транспортировали двух пациентов в областной центр. Эвакуация проведена для оказания высокотехнологичной медицинской помощи", – сообщили в Центре.
Еще одного пациента, состояние которого менее тяжелое, в Кемерово доставляет машина скорой помощи.
Семь человек отправлены на амбулаторное лечение.
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