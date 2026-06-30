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Лидер "Сильной Армении" назвал главную цель оппозиции - РИА Новости, 30.06.2026
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14:21 30.06.2026
Лидер "Сильной Армении" назвал главную цель оппозиции

Карапетян назвал главной целью оппозиции отстранение Пашиняна от власти

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПредприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Предприниматель, лидер партии Сильная Армения Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самвел Карапетян заявил, что главной целью оппозиции является отстранение Никола Пашиняна от власти.
  • Он сообщил, что блок "Сильная Армения" пока не принял решение, принимать ли депутатские мандаты, ожидая решения конституционного суда по искам, оспаривающим итоги парламентских выборов.
ЕРЕВАН, 30 июн – РИА Новости. Лидер блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян заявил журналистам, что главной целью оппозиции является отстранение от власти премьера страны Никола Пашиняна.
Отвечая на вопрос, что означает лозунг оппозиции "Идти до конца", Карапетян заявил, что сегодня это отстранение Пашиняна от власти. "А дальше будут другие шаги", - отметил Карапетян.
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Он сообщил также, что уже встретился лидерами некоторых оппозиционных сил. "У нас есть план по отстранению Пашиняна", - заявил политик.
Он сообщил также, что возглавляемый им блок пока не принял решение принять депутатские мандаты или отказаться от них. По его словам, сейчас надо дождаться решения конституционного суда, рассматривающего иски, оспаривающие итоги парламентских выборов 7 июня, а затем думать о дальнейших шагах.
"Дальнейшие шаги мы оценим… Мы пойдет по такому пути, который позволит быстро отстранить Пашиняна от власти", - заявил Карапетян.
В Конституционный суд подали иски, оспаривающие результаты выборов, блоки "Сильная Армения" и "Армения", возглавляемые Самвелом Карапетяном и экс-президентом страны Робертом Кочаряном, партии "Процветающая Армения" предпринимателя Гагика Царукяна, "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна, "Демократия, закон, дисциплина", которая создана блогером Варданом Гукасяном, прозападная партия "Союз защитников демократии во имя республики" и партия "Новая сила" экс-мэра Еревана Айка Марутяна. Третьей стороной в процессе признана правящая партия "Гражданский договор".
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Конституционный суд должен опубликовать решение не позднее 4 июля.
Оппозиция заявляет о давлении на избирателей, вовлечении правоохранительной системы в политические процессы, использовании административного ресурса, нарушении правящей силой финансовой отчетности.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва.
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В миреЕреванАрменияСамвел КарапетянНикол ПашинянРоберт КочарянПроцветающая Армения
 
 
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