В РФС признали, что с волнением ждут второго сезона работы молодых арбитров

Краткий пересказ от РИА ИИ РФС продлил контракт с Мажичем, который летом 2023 года начал руководить департаментом судейства и инспектирования.

В прошедшем сезоне судейский корпус РФС пополнили молодые арбитры, некоторые из которых показали высокий результат.

Каманцев отметил, что благодаря Юношеской футбольной лиге и академии РФС формируется система подготовки судей, что в перспективе улучшит их качество.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил РИА Новости, что в организации с небольшим волнением ожидают второго сезона работы недавно дебютировавших в Российской премьер-лиге (РПЛ) арбитров.

Ранее Каманцев сообщил РИА Новости, что РФС продлил контракт с Мажичем. В сентябре 2022 года Мажич вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС. Летом 2023 года специалист начал руководить департаментом судейства и инспектирования. В прошедшем сезоне судейский корпус РФС пополнили молодые арбитры. Переходные матчи за право играть в РПЛ были доверены 27-летнему Никите Новикову и 30-летнему Андрею Прокопову. Оба дебютировали в РПЛ в 2026 году. На суперфинал Кубка России между "Спартаком" и "Краснодаром" главным арбитром был назначен 28-летний Инал Танашев.

« "Оцениваем работу молодых судей по-разному, поскольку по-разному отработали. Какая-то часть из арбитров объективно показала высокий результат, который мы в какой-то мере даже не ожидали. Что важно, это и результат, и стабильность. С небольшим волнением ждем второго сезона, поскольку насколько молодые судьи выдержат ментально, покажут только соревнования, но очень надеемся, что все будет хорошо", - сказал Каманцев.

"В целом можно сказать, что мы отметили тенденцию, что молодые судьи способны в разных дивизионах, без раскачки, начинать работать сразу и много. Не только Танашев в РПЛ, но и в Первой лиге у нас было достаточно сильное обновление судей, которые отработали более 10 матчей. Кто-то более удачно, кто-то менее, но есть молодые парни, готовые за свой шанс грызться и расти опережающими темпами. Насколько они смогут стабильно показывать каждый год этот результат - не на эйфории от первого повышения, а рутинно поддерживать качество, - жизнь покажет", - отметил он.