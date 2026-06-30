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В РФС признали, что с волнением ждут второго сезона работы молодых арбитров - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
13:58 30.06.2026 (обновлено: 14:41 30.06.2026)
В РФС признали, что с волнением ждут второго сезона работы молодых арбитров

Каманцев заявил, что в РФС с волнением ждут второго сезона работы молодых судей

© Фото : ФК "Чайка"Судья Инал Танашев
Судья Инал Танашев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : ФК "Чайка"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РФС продлил контракт с Мажичем, который летом 2023 года начал руководить департаментом судейства и инспектирования.
  • В прошедшем сезоне судейский корпус РФС пополнили молодые арбитры, некоторые из которых показали высокий результат.
  • Каманцев отметил, что благодаря Юношеской футбольной лиге и академии РФС формируется система подготовки судей, что в перспективе улучшит их качество.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил РИА Новости, что в организации с небольшим волнением ожидают второго сезона работы недавно дебютировавших в Российской премьер-лиге (РПЛ) арбитров.
Ранее Каманцев сообщил РИА Новости, что РФС продлил контракт с Мажичем. В сентябре 2022 года Мажич вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС. Летом 2023 года специалист начал руководить департаментом судейства и инспектирования. В прошедшем сезоне судейский корпус РФС пополнили молодые арбитры. Переходные матчи за право играть в РПЛ были доверены 27-летнему Никите Новикову и 30-летнему Андрею Прокопову. Оба дебютировали в РПЛ в 2026 году. На суперфинал Кубка России между "Спартаком" и "Краснодаром" главным арбитром был назначен 28-летний Инал Танашев.
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"Оцениваем работу молодых судей по-разному, поскольку по-разному отработали. Какая-то часть из арбитров объективно показала высокий результат, который мы в какой-то мере даже не ожидали. Что важно, это и результат, и стабильность. С небольшим волнением ждем второго сезона, поскольку насколько молодые судьи выдержат ментально, покажут только соревнования, но очень надеемся, что все будет хорошо", - сказал Каманцев.
"В целом можно сказать, что мы отметили тенденцию, что молодые судьи способны в разных дивизионах, без раскачки, начинать работать сразу и много. Не только Танашев в РПЛ, но и в Первой лиге у нас было достаточно сильное обновление судей, которые отработали более 10 матчей. Кто-то более удачно, кто-то менее, но есть молодые парни, готовые за свой шанс грызться и расти опережающими темпами. Насколько они смогут стабильно показывать каждый год этот результат - не на эйфории от первого повышения, а рутинно поддерживать качество, - жизнь покажет", - отметил он.
Собеседник агентства рассказал, что Юношеская футбольная лига (ЮФЛ) и академия РФС дают большой поток судей. "На горизонте трех-пяти лет у нас будет стабильно улучшаться качество, мы выйдем на какое-то плато, и это уже будет выглядеть не как большой конвейер, но как маленькая мануфактура, работающая по понятным правилам, и качество будет объективно лучше. До этого судьи вырастали кто как и где смог - где есть школа, где нет. А сейчас это уже система. Да, ее надо улучшать, но система есть, и это несомненный плюс", - пояснил Каманцев.
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