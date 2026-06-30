Израиль провел комплексные испытания модернизированного "Железного купола"

Краткий пересказ от РИА ИИ Израиль провел серию комплексных испытаний модернизированной системы ПРО «Железный купол».

В систему интегрирована новейшая система ПВО «Железный луч».

Испытания показали значительный прогресс в способности системы ПРО противостоять широкому спектру атак.

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июн - РИА Новости. Израильские оборонщики провели серию комплексных испытаний модернизированной системы ПРО "Железный купол", в которые была интегрирована также и новейшая система ПВО "Железный луч", сообщило во вторник министерство обороны Израиля.

"Управление противоракетной обороны Израиля в составе управления оборонных исследований и разработок министерства обороны Израиля совместно с компанией Rafael Advanced Defense Systems успешно завершили серию комплексных испытаний системы ПРО "Железный купол" против широкого спектра современных угроз с учетом оперативного опыта, полученного во время войны", - говорится в сообщении для прессы.

Отмечается, что были испытаны несколько модернизированных элементов, интегрированных в систему для дальнейшего повышения ее эффективности в отражении существующих и будущих угроз, включая ракеты, крылатые ракеты и БПЛА, а также технологические усовершенствования, улучшающие способность "Железного купола" противостоять высокой интенсивности огня.

Кроме того, в ходе испытаний была проверена совместная работа "Железного купола" и новейшей лазерной системы "Железный луч", которая была разработана для быстрого и эффективного поражения и нейтрализации широкого спектра угроз на расстоянии от сотен метров до нескольких километров.