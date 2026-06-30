Израиль опасается возможной сделки США с Турцией по F-35, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Израиль обеспокоен возможностью поддержки президентом США Дональдом Трампом поставки Турции истребителей Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Ряд ключевых компонентов программы F-35 производится или разрабатывается израильскими компаниями.

Посол Израиля в Греции Ноам Кац заявил, что поставка F-35 Турции нежелательна с точки зрения региональной безопасности.

АНКАРА, 30 июн — РИА Новости. Израиль обеспокоен возможностью того, что президент США Дональд Трамп может поддержать поставку Турции истребителей Lockheed Martin F-35 Lightning II после саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля, пишет издание Израиль обеспокоен возможностью того, что президент США Дональд Трамп может поддержать поставку Турции истребителей Lockheed Martin F-35 Lightning II после саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля, пишет издание Euractiv

Ранее Трамп , отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей F-35 Турции, заявил, что может обрадовать Анкару во время своего визита на саммит НАТО.

Как сообщает издание со ссылкой на израильские источники в сфере безопасности, ряд ключевых компонентов программы F-35 производится или разрабатывается израильскими компаниями. В частности, речь идет о внешних элементах крыла и системе индикации на шлеме пилота, созданной компанией Elbit Systems. По словам источников Euractiv, в Израиле крайне негативно восприняли бы возможность появления этих технологий в составе турецких истребителей.

"Посол Израиля в Греции Ноам Кац ранее заявил, что поставка F-35 Турции нежелательна с точки зрения региональной безопасности", - отмечает издание.

Оно также напомнило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "серьезно воспринимает" заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес еврейского государства и намерен довести свои опасения по поводу возможных поставок F-35 Анкаре до сведения Вашингтона.