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Израиль опасается возможной сделки США с Турцией по F-35, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2026
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14:08 30.06.2026
Израиль опасается возможной сделки США с Турцией по F-35, пишут СМИ

Euractiv: Израиль опасается возможной сделки США с Турцией по F-35

© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald AllenИстребитель F-35A Lightning II ВВС США
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald Allen
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль обеспокоен возможностью поддержки президентом США Дональдом Трампом поставки Турции истребителей Lockheed Martin F-35 Lightning II.
  • Ряд ключевых компонентов программы F-35 производится или разрабатывается израильскими компаниями.
  • Посол Израиля в Греции Ноам Кац заявил, что поставка F-35 Турции нежелательна с точки зрения региональной безопасности.
АНКАРА, 30 июн — РИА Новости. Израиль обеспокоен возможностью того, что президент США Дональд Трамп может поддержать поставку Турции истребителей Lockheed Martin F-35 Lightning II после саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля, пишет издание Euractiv.
Ранее Трамп, отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей F-35 Турции, заявил, что может обрадовать Анкару во время своего визита на саммит НАТО.
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Как сообщает издание со ссылкой на израильские источники в сфере безопасности, ряд ключевых компонентов программы F-35 производится или разрабатывается израильскими компаниями. В частности, речь идет о внешних элементах крыла и системе индикации на шлеме пилота, созданной компанией Elbit Systems. По словам источников Euractiv, в Израиле крайне негативно восприняли бы возможность появления этих технологий в составе турецких истребителей.
"Посол Израиля в Греции Ноам Кац ранее заявил, что поставка F-35 Турции нежелательна с точки зрения региональной безопасности", - отмечает издание.
Оно также напомнило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "серьезно воспринимает" заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес еврейского государства и намерен довести свои опасения по поводу возможных поставок F-35 Анкаре до сведения Вашингтона.
Турция была одним из участников международной программы F-35 и вкладывала средства в ее реализацию, однако в 2019 году США исключили Анкару из проекта после приобретения ею российских комплексов С-400. Турция неоднократно заявляла, что считает исключение из программы несправедливым, и добивается либо возвращения в проект, либо компенсации вложенных средств. Одновременно Анкара развивает собственный проект истребителя пятого поколения Kaan.
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В миреТурцияИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганБиньямин НетаньяхуДональд ТрампF-35
 
 
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