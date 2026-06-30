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В Госдуме рассказали, кого коснутся изменения при переводах через СБП - РИА Новости, 30.06.2026
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20:12 30.06.2026
В Госдуме рассказали, кого коснутся изменения при переводах через СБП

Аксаков: изменения при переводах через СБП не затронут обычных пользователей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Государственной Думы РФ
Флаг на здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаг на здании Государственной Думы РФ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 июля вступят в силу нововведения в использовании Системы быстрых платежей (СБП), согласно которым банки начнут передавать ИНН при переводах.
  • Обычным пользователям не потребуется предпринимать дополнительных действий, интерфейс перевода останется прежним.
  • Нововведения направлены на усиление борьбы с мошенническими схемами, что позволит банкам лучше различать законные и незаконные переводы.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Изменения при переводах через СБП не затронут обычных пользователей, а интерфейс переводов останется прежним, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В России с 1 июля вступят в силу нововведения в использовании гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами Системы быстрых платежей, согласно которым банки начнут передавать ИНН при переводах через СБП.
"От пользователя никаких дополнительных действий не потребуется, интерфейс перевода останется прежним", - сказал Аксаков "Парламентской газете", комментируя нововведения.
Депутат уточнил, что для обычных пользователей ничего не изменится, а указание и сверка ИНН будут происходить в автоматическом режиме, самими финансовыми организациями.
По его словам, нововведения заключаются в усилении борьбы с мошенническими схемами, а именно с дропперами.
"Теперь банки будут четко видеть и понимать, какой перевод прозрачен и законен, а какой нет, что позволит снизить количество возможных ошибок и необоснованных отказов", - отметил парламентарий.
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