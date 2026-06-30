В Госдуме рассказали, кого коснутся изменения при переводах через СБП

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 июля вступят в силу нововведения в использовании Системы быстрых платежей (СБП), согласно которым банки начнут передавать ИНН при переводах.

Обычным пользователям не потребуется предпринимать дополнительных действий, интерфейс перевода останется прежним.

Нововведения направлены на усиление борьбы с мошенническими схемами, что позволит банкам лучше различать законные и незаконные переводы.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Изменения при переводах через СБП не затронут обычных пользователей, а интерфейс переводов останется прежним, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В России с 1 июля вступят в силу нововведения в использовании гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами Системы быстрых платежей, согласно которым банки начнут передавать ИНН при переводах через СБП.

"От пользователя никаких дополнительных действий не потребуется, интерфейс перевода останется прежним", - сказал Аксаков "Парламентской газете", комментируя нововведения.

Депутат уточнил, что для обычных пользователей ничего не изменится, а указание и сверка ИНН будут происходить в автоматическом режиме, самими финансовыми организациями.

По его словам, нововведения заключаются в усилении борьбы с мошенническими схемами, а именно с дропперами.