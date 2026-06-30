Подозреваемый во взрыве в Монако мог бежать в Италию, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали мужчина, женщина и ребенок.
- Подозреваемый в организации взрыва мог бежать в сторону Италии.
- По сообщению газеты Figaro, согласно приоритетной версии следствия, за взрывом стоит СБУ.
ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Мужчина, установивший и активировавший взрывное устройство в Монако, мог бежать в Италию, сообщила во вторник газета Figaro.
Ранее радиостанция Franceinfo передавала, что подозреваемый в организации взрыва в Монако попал на камеры видеонаблюдения в самом княжестве, а затем в соседней с ним французской коммуне Босолей.
"Хотя существует много гипотез по поводу его побега, наиболее серьезная предполагает, что беглец мог направиться в сторону Италии. От Босолей до полуострова действительно около 12 километров", - пишет издание.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Одним из пострадавших, предположительно, стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Газета Figaro со ссылкой на источники сообщила, что, согласно приоритетной версии следствия, за взрывом стоит СБУ. Правоохранители пока не сообщали о задержании предполагаемого подозреваемого.