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Подозреваемый во взрыве в Монако мог бежать в Италию, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.06.2026
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21:50 30.06.2026
Подозреваемый во взрыве в Монако мог бежать в Италию, сообщили СМИ

Figaro: подозреваемый во взрыве в Монако мужчина мог бежать в Италию

© CCTVПодозреваемый в организации взрыва в Монако
Подозреваемый в организации взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© CCTV
Подозреваемый в организации взрыва в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали мужчина, женщина и ребенок.
  • Подозреваемый в организации взрыва мог бежать в сторону Италии.
  • По сообщению газеты Figaro, согласно приоритетной версии следствия, за взрывом стоит СБУ.
ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Мужчина, установивший и активировавший взрывное устройство в Монако, мог бежать в Италию, сообщила во вторник газета Figaro.
Ранее радиостанция Franceinfo передавала, что подозреваемый в организации взрыва в Монако попал на камеры видеонаблюдения в самом княжестве, а затем в соседней с ним французской коммуне Босолей.
"Хотя существует много гипотез по поводу его побега, наиболее серьезная предполагает, что беглец мог направиться в сторону Италии. От Босолей до полуострова действительно около 12 километров", - пишет издание.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Одним из пострадавших, предположительно, стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Газета Figaro со ссылкой на источники сообщила, что, согласно приоритетной версии следствия, за взрывом стоит СБУ. Правоохранители пока не сообщали о задержании предполагаемого подозреваемого.
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