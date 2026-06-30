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Источник: база в Иордании была форпостом операций США против Ирана - РИА Новости, 30.06.2026
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01:13 30.06.2026 (обновлено: 01:23 30.06.2026)
Источник: база в Иордании была форпостом операций США против Ирана

РИА Новости: база в Иордании была форпостом операций США против Ирана

© Кадр видео из соцсетейПерехват иранских ракет недалеко от авиабазы "Муваффак Салти" в Иордании
Перехват иранских ракет недалеко от авиабазы Муваффак Салти в Иордании - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Перехват иранских ракет недалеко от авиабазы "Муваффак Салти" в Иордании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • База США в Иордании «Муваффак Салти» играла роль регионального форпоста операций американцев против Ирана.
  • Ближайшие союзники США в Персидском заливе — Саудовская Аравия и Эмираты — не разрешили американцам использовать свое воздушное пространство.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. База США в Иордании играла роль регионального форпоста операций американцев против Ирана, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
«
"На последнем этапе так называемой 60-дневной войны именно "Муваффак Салти" (база США) играл роль своего рода регионального форпоста операций американцев против Ирана", — сказал он.
По его словам, иного выбора у Вашингтона попросту не осталось, поскольку ближайшие союзники США в Персидском заливе — Саудовская Аравия и ОАЭ — не разрешили американцам использовать свое воздушное пространство.
В конце февраля 2026-го Соединенные Штаты и Израиль атаковали Иран, который в ответ бил по израильской территории, а также по объектам США на Ближнем Востоке.
В ночь на 18 июня Вашингтон и Тегеран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. В течение 60 дней стороны намерены договориться и по вопросам ядерной программы. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.
На выходных страны опять обменялись ударами, обвинив друг друга в нарушении режима прекращения огня. Тем не менее, по сообщениям СМИ, они условились прекратить атаки и продолжить переговоры по всем направлениям соглашения.
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