© Кадр видео из соцсетей Перехват иранских ракет недалеко от авиабазы "Муваффак Салти" в Иордании

Краткий пересказ от РИА ИИ База США в Иордании «Муваффак Салти» играла роль регионального форпоста операций американцев против Ирана.

Ближайшие союзники США в Персидском заливе — Саудовская Аравия и Эмираты — не разрешили американцам использовать свое воздушное пространство.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. База США в Иордании играла роль регионального форпоста операций американцев против Ирана, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

« "На последнем этапе так называемой 60-дневной войны именно "Муваффак Салти" (база США ) играл роль своего рода регионального форпоста операций американцев против Ирана", — сказал он.

По его словам, иного выбора у Вашингтона попросту не осталось, поскольку ближайшие союзники США в Персидском заливе — Саудовская Аравия и ОАЭ — не разрешили американцам использовать свое воздушное пространство.

В конце февраля 2026-го Соединенные Штаты и Израиль атаковали Иран, который в ответ бил по израильской территории, а также по объектам США на Ближнем Востоке.

В ночь на 18 июня Вашингтон и Тегеран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. В течение 60 дней стороны намерены договориться и по вопросам ядерной программы. Для Тегерана итогом должно стать снятие санкций.