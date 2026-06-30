В МИД Ирана рассказали об упрощении процесса продажи нефти

ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости. Процесс продажи иранской нефти и нефтехимических продуктов заметно упростился после подписания Ираном меморандума с США, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.