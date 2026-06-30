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В МИД Ирана рассказали об упрощении процесса продажи нефти - РИА Новости, 30.06.2026
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16:42 30.06.2026
В МИД Ирана рассказали об упрощении процесса продажи нефти

МИД Ирана: процесс продажи нефти упростился после подписания меморандума с США

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран подписал меморандум с США, что упростило процесс продажи иранской нефти и нефтехимических продуктов.
  • Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти и нефтепродуктов до 21 августа.
ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости. Процесс продажи иранской нефти и нефтехимических продуктов заметно упростился после подписания Ираном меморандума с США, сообщил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.
Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) в понедельник выдало генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов.
"Ситуация с продажей нефти и нефтехимических продуктов заметно упростилась", - сказал Багаи в ходе брифинга, отметив, что это стало результатом подписания меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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