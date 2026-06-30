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В Иране заявили, что оценят возможность переговоров с США по соглашению - РИА Новости, 30.06.2026
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16:10 30.06.2026
В Иране заявили, что оценят возможность переговоров с США по соглашению

Багаи: Иран оценит возможность начала переговоров с США по итоговому соглашению

© РИА НовостиОфициальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран проведет оценку возможности начала переговоров с США по итоговому соглашению.
  • Начало переговоров зависит от реализации положений меморандума, некоторые из которых находятся в «относительно удовлетворительном» состоянии.
ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости. Тегеран проведет оценку возможности начала переговоров с США по итоговому соглашению, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Нам нужно оценить в предстоящие дни идущий в настоящий момент процесс, на основе этого мы уже примем решение, в какой форме и когда начинать переговоры относительно итоговой договоренности", - сказал он в ходе брифинга.
Дипломат напомнил, что начало переговоров с США относительно выработки итогового соглашения зависит от реализации положений меморандума. По выполнению его некоторых положений Багаи отметил "относительно удовлетворительное" состояние.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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