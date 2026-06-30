В Иране заявили, что оценят возможность переговоров с США по соглашению

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран проведет оценку возможности начала переговоров с США по итоговому соглашению.
- Начало переговоров зависит от реализации положений меморандума, некоторые из которых находятся в «относительно удовлетворительном» состоянии.
ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости. Тегеран проведет оценку возможности начала переговоров с США по итоговому соглашению, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Нам нужно оценить в предстоящие дни идущий в настоящий момент процесс, на основе этого мы уже примем решение, в какой форме и когда начинать переговоры относительно итоговой договоренности", - сказал он в ходе брифинга.
Дипломат напомнил, что начало переговоров с США относительно выработки итогового соглашения зависит от реализации положений меморандума. По выполнению его некоторых положений Багаи отметил "относительно удовлетворительное" состояние.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.