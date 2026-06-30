Иран и США организовали политический канал связи, заявили в МИД Ирана

ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости. Иран и США организовали политический канал связи по итогам переговоров в Швейцарии, но канала связи между военными двух стран не существует, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

В швейцарском Бюргенштоке 21 июня состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. Утром 22 июня иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Багаи тогда заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии.