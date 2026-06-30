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Иран и США организовали политический канал связи, заявили в МИД Ирана - РИА Новости, 30.06.2026
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15:37 30.06.2026
Иран и США организовали политический канал связи, заявили в МИД Ирана

Багаи: Иран и США создали политический канал связи после переговоров в Швейцарии

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран и США организовали политический канал связи по итогам переговоров в Швейцарии, заявили в МИД Ирана.
  • Канала связи между военными Ирана и США не существует.
  • Переговоры Ирана и США при участии Пакистана и Катара прошли в швейцарском Бюргенштоке 21 июня.
ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости. Иран и США организовали политический канал связи по итогам переговоров в Швейцарии, но канала связи между военными двух стран не существует, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Во-первых, канала связи между военными нет. Это канал связи между политическими частями двух стран: с нашей стороны - министерство иностранных дел, со стороны США - один из соответствующих чиновников из их политических ведомств", - сказал Багаи в ходе брифинга.
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Официальный представитель МИД отметил, что создание политического канала связи было одной из договоренностей, к которым стороны пришли во время переговоров в Швейцарии.
В швейцарском Бюргенштоке 21 июня состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. Утром 22 июня иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Багаи тогда заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии.
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