В МИД Ирана заявили, что проведут переговоры с Катаром

ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости. Иран, вероятно, в среду проведет переговоры с катарской стороной как с посредником в диалоге с США касательно реализации ирано-американского меморандума, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"У нас нет планов встречаться с американскими представителями ни на каком уровне в предстоящие дни. То, что, вероятно, произойдет в Дохе завтра - переговоры касательно реализации положений меморандума, а именно вопроса о разблокировке иранских активов, но эти переговоры пройдут с катарской стороной", - сказал Багаи в ходе брифинга.