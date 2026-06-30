В МИД Ирана заявили, что проведут переговоры с Катаром

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран планирует провести переговоры с катарской стороной как с посредником в диалоге с США по реализации ирано-американского меморандума.
ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости. Иран, вероятно, в среду проведет переговоры с катарской стороной как с посредником в диалоге с США касательно реализации ирано-американского меморандума, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявил, что находящихся в Катаре 6 миллиардов долларов будут разблокированы, а сумма будет переведена Тегерану.
"У нас нет планов встречаться с американскими представителями ни на каком уровне в предстоящие дни. То, что, вероятно, произойдет в Дохе завтра - переговоры касательно реализации положений меморандума, а именно вопроса о разблокировке иранских активов, но эти переговоры пройдут с катарской стороной", - сказал Багаи в ходе брифинга.
Также он выразил надежду на то, что Ирану удастся достичь результата в вопросе разблокировки активов.