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В МИД Ирана заявили, что проведут переговоры с Катаром - РИА Новости, 30.06.2026
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14:49 30.06.2026
В МИД Ирана заявили, что проведут переговоры с Катаром

МИД Ирана: Тегеран проведет переговоры с Дохой по реализации меморандума с США

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран планирует провести переговоры с катарской стороной как с посредником в диалоге с США по реализации ирано-американского меморандума.
ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости. Иран, вероятно, в среду проведет переговоры с катарской стороной как с посредником в диалоге с США касательно реализации ирано-американского меморандума, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявил, что находящихся в Катаре 6 миллиардов долларов будут разблокированы, а сумма будет переведена Тегерану.
"У нас нет планов встречаться с американскими представителями ни на каком уровне в предстоящие дни. То, что, вероятно, произойдет в Дохе завтра - переговоры касательно реализации положений меморандума, а именно вопроса о разблокировке иранских активов, но эти переговоры пройдут с катарской стороной", - сказал Багаи в ходе брифинга.
Также он выразил надежду на то, что Ирану удастся достичь результата в вопросе разблокировки активов.
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