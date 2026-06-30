Российский футболист Иосифов покинул словенский клуб "Целе"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский полузащитник Никита Иосифов покинул словенский футбольный клуб «Целе» по истечении срока контракта.
- Иосифов выступал за «Целе» два сезона, стал чемпионом Словении и обладателем Кубка страны, а в сезоне-2025/26 стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении, забив 20 мячей в 72 матчах.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский полузащитник Никита Иосифов покинул словенский футбольный клуб "Целе" по истечении срока контракта, сообщается на странице команды в соцсети Х.
В сезоне-2025/26 25-летний россиянин стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении. Всего в 72 матчах за "Целе" во всех турнирах он забил 20 мячей.
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