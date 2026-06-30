Иорданские специалисты спасли ребенка из-под завалов в Венесуэле

"Команда иорданских спасателей обнаружила, что под завалами здания есть живой ребенок, состояние которого было относительно стабильным. Спасатели немедленно приступили к разбору завалов с помощью специальной техники... спустя несколько часов удалось спасти мальчика, не нанеся ему дополнительных ран", - сообщило ведомство в пресс-релизе.