Иорданские специалисты спасли ребенка из-под завалов в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иорданским спасателям удалось извлечь из-под завалов живого ребенка через шесть суток после землетрясений.
- Команда спасателей за время работы в Венесуэле извлекла 11 тел погибших, в том числе из-под обломков десятиэтажного здания.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Команде иорданских спасателей удалось извлечь из-под завалов живого ребенка через шесть суток после землетрясений, сообщило Управление гражданской обороны королевства.
"Команда иорданских спасателей обнаружила, что под завалами здания есть живой ребенок, состояние которого было относительно стабильным. Спасатели немедленно приступили к разбору завалов с помощью специальной техники... спустя несколько часов удалось спасти мальчика, не нанеся ему дополнительных ран", - сообщило ведомство в пресс-релизе.
Ребенка передали медикам, оказав первую медицинскую помощь.
Команда спасателей за время работы в Венесуэле извлекла 11 тел погибших, в том числе из-под обломков десятиэтажного здания.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1943. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.