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В Индонезии Meta* удалила около 185 тысяч аккаунтов детей - РИА Новости, 30.06.2026
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18:38 30.06.2026
В Индонезии Meta* удалила около 185 тысяч аккаунтов детей

В Индонезии Meta за два месяца деактивировали около 185 тысяч аккаунтов детей

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компания Meta* деактивировала около 185 тысяч аккаунтов детей младше 16 лет в Индонезии за последние два месяца.
  • Власти Индонезии приняли правила, ограничивающие доступ детей к цифровым платформам и обязывающие интернет-компании выявлять и блокировать аккаунты пользователей младше установленного возраста.
  • Общее число удаленных аккаунтов несовершеннолетних на крупнейших цифровых платформах превысило 4,8 миллиона.
ДЖАКАРТА, 30 июн — РИА Новости. Компания Meta* за последние два месяца деактивировала около 185 тысяч аккаунтов индонезийских пользователей младше 16 лет, сообщили в министерстве коммуникаций и цифровых технологий страны.
Ранее власти Индонезии приняли правила, ограничивающие доступ детей к цифровым платформам и обязывающие интернет-компании выявлять и блокировать аккаунты пользователей, не достигших минимального возраста.
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"По последним данным, представленным Meta* правительству, за последние два месяца компания деактивировала около 185 тысяч аккаунтов детей младше 16 лет в Индонезии", — заявил генеральный директор по надзору за цифровым пространством министерства Александр Сабар.
По его словам, Meta*, владеющая Facebook*, Instagram* и Threads*, стала одной из крупнейших цифровых платформ, отчитавшихся о блокировке аккаунтов несовершеннолетних в соответствии с новым правительственным постановлением Индонезии, направленным на защиту детей от рисков в социальных сетях.
Согласно данным министерства, с момента вступления постановления в силу 28 марта общее число удаленных аккаунтов несовершеннолетних на крупнейших цифровых платформах превысило 4,8 миллиона. Из них около 4,1 миллиона пришлось на TikTok, 600 тысяч — на YouTube и 185 тысяч — на сервисы Meta*.
Ведомство призвало другие цифровые платформы, которые пока не представили регулярные отчеты о мерах по защите детей и удалению аккаунтов пользователей младше установленного возраста, выполнить это требование.
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